Manresa batega dansa al carrer

La sisena edició de Batecs, el Festival de Dansa de Manresa, tornarà a apropar aquest cap de setmana la dansa contemporània al carrer: «és un llenguatge proper a les persones, accessible i amable, que compta amb la complicitat de la música i, a més, es proposa a la primavera, quan hi ha ganes de sortir», destaca Laura Bataller, que coordina el festival amb les també manresanes Queralt Jorba i Maria Ribera, a través de la Plataforma per la Dansa de la Catalunya Central.

Pensant en el públic jove

Aquest Batecs programa des d’avui i fins diumenge onze companyies i ballarins en diversos espais a l’aire lliure: del pati del Kursaal a la plaça Neus Català (Crist Rei), passant pel parc de Puigterrà. La idea és que el públic surti a buscar les propostes i s’hi ensopegui. «Tota la programació és idònia per a tothom, tot i que aquesta edició és pensada per a la gent jove, perquè hi puguin participar, tant els joves que ballen, com els que volen descobrir la dansa i estan sensibilitzats amb la poètica del moviment». De fet, pensant en els joves s’ha configurat el fil d’aquesta edició titulada Les papallones de l’ànima, que connecta les intraneurones descrites per Santiago Ramon y Cajal amb els llenguatges que té la dansa per obrir-se al món actual, «que està molt sacsejat. Tots ens fem preguntes i la dansa dóna moltes respostes», assenyala Bataller.

Dos espectacles de pagament

Algunes respostes potser es podran trobar en propostes com Odissea, que es podrà veure avui al Kursaal. «És una proposta que, pel nivell coreogràfic i d’intèrprets, costa molt de veure. És una peça d’aquí, molt celebrada a fora, i cal que li donem més reconeixement», destaca Bataller. L’altre espectacle de pagament d’aquest Batecs és Blowing, adreçat al públic familiar. «També recomano que la gent s’animi, perquè és un llenguatge amable i proper, que fa que et quedis amb ganes de més».

El Batecs combina cinc propostes de quilòmetre zero (Diàlegs ballats, Ballant-la, El moviment de la felicitat, La pell dels camins i Teen Time Gone) amb companyies de Cuba i França. Ballant-la, de Cosinsart, pot sorprendre perquè apropa el ball al públic. Ja es va veure durant la Mediterrània al Puigmercadal, i ballant s’ho van passar pipa.