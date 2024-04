Crònica visual d’un passat

El llibre «desperta curiositat». Pel que coneixem i pel que desconeixem. La historiadora i museòloga Gal·la Garcia Casarramona (Manresa, 1974) explica que des que el tercer volum de la crònica gràfica sobre festes i tradicions manresanes ja és a la venda, si hi ha una paraula que fan servir els llibreters quan li expliquen quina sensació genera entre el públic, aquesta és curiositat. Curiositat i interès per unes imatges, la majoria poc divulgades, que situen el lector en el mapa mental del passat. «Els llibres gràfics com aquests són potents perquè amb una primera mirada ja expliquen una història que, sovint, te poc a veure amb l’actual: o bé perquè ha desaparegut o bé perquè s’ha transformat», assegura l’autora.

Manresa.Festes i tradicions és el tercer volum de la col·lecció «Catalunya Desapareguda» dedicat a la capital del Bages i al seu calendari festiu, després dels publicats el 2014 (una visió general de la ciutat) i el 2017 (centrat en carrers i paisatges). Editat novament per Efadós, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i l’Arxiu Comarcal del Bages (ACBG), aquesta nova «porta a la memòria» inclou paisatges i persones en moments de celebració col·lectiva que enllacen el blanc i negre del passat amb el color -i els píxels- del present. De la desapareguda tuna i del pregoner del segle XX a les nombroses palmes i palmons que, llavors, inundaven els carrers el diumenge de Pasqua; del mantingut Aplec de Joncadella a la contundent vigència dels Pastorets; dels extints Jocs Florals de la Llum a la transformació de festivitats com Sant Cristòfol (patró dels automobilistes) o Sant Antoni de Pàdua (patró dels paletes). En total, 175 fotografies recopilades dels diferents fons de l’ACBG però, també, de col·leccions d’entitats o particulars que mostren com el component religiós de les festivitats marcava la societat fa un segle. La selecció conté imatges de principis del segle XX (la més antiga del 1902) i fins la primeria dels anys 70 que provenen de l’exhaustiva recerca que l’autora va fer per a la publicació, l’any 2000, de l’exhaurit col·leccionable L’Abans de Manresa. Recull Gràfic (1876-1965), editat per Efadós.

Garcia, que signarà exemplars el dia de Sant Jordi a la parada d’Abacus (de 7 a 8 del vespre), ha dividit el volum en cinc capítols, com es recull en aquest reportatge. Aquí, hem inclòs, també, un apartat dedicat a Can Jorba i hem demanat a l’autora que triï una de les 175 imatges. Per a Garcia no va ser fàcil, com tampoc decidir quines deixar fora del volum. Hi reconeixeran carrers, places i fins i tot persones. Però, sobretot, la força de les celebracions col·lectives.