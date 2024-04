"A Washington amb paracaigudes", de Francesc Garriga

Pòrtic. 18,90 euros, 200 pàgines. Memòries / Actualitat.

El surienc Francesc Garriga repassa els dos primers anys com a corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units en un text on tracta qüestions com la tinença d'armes, l'atenció sanitària, la immigració centreamericana i el fenomen Donald Trump, entre altres.