Muntatge gran i rodó. El darrer cap de setmana, La Perla 29 feia estada al teatre Kursaal de Manresa amb una de les seves darreres produccions, Coralina, la serventa amorosa, de Carlo Goldoni sota la direcció d’Oriol Broggi i treball de text de Ramon Vila. Una festa teatral on la conjunció escènica d’elements la converteixen en una ocasió única de gaudir de teatre en majúscules. Aquesta conjunció teatral va fent avançar i créixer a un ritme presto agitato sense concessions una història d’enginy, d’intel·ligència, de fidelitat, d’amor (i humor).

Coralina (Mireia Aixalà) és serventa i “criada com una filla” de casa de l'Ottavio (Xavier Boada). Ottavio ha enviudat de gran i contrau segones núpcies amb Beatrice (Rosa Gámiz) que mou fils i domina per complet a Ottavio per afavorir amb l’herència a ella i al seu fill Elio (Jaume Viñas), aconseguint que es deshereti i es faci fora de la casa a l’hereu legítim, Florencio (Sergi Torrecilla). Coralina marxa amb Florencio per lleialtat i justícia i el seu enginy farà rescabalar la situació que s’ha donat a casa el seu amo. El senderi, la unió i força del servei, els contactes i habilitats de Coralina redreçaran la situació i evidenciaran les males arts de Beatrice. Pantalone (Ramon Vila) voldrà intercedir pel jove Florencio davant del pare sortint-ne escaldat. La seva jove filla Rosaura (Clara de Ramon) i el notari (Xavi Ruano) esdevindran peces claus també pel camí cap al final feliç.

Quin gran repte teatral assolit amb escreix és aquesta Coralina, la serventa amorosa. La llarga galeria de personatges de commedia dell'arte, versàtils, matisats, creixents. Són les eines perfectes que teixeixen una trama al gust. No calen dramatismes, tot se solucionarà. Tenacitat i esforç. La força d’un text, la potència d’uns actors. Una peça coral però farcida de particularitats, moments únics i especials on cada un dels intèrprets construeixen un tot preciós, amè i divertit que és aquesta Coralina, la serventa amorosa.

Un muntatge polièdric però fent una especial mirada amb tots els servents que hi apareixen (allò de sense ells no seria possible i certament és així); des d’aquesta esplèndida, fantàstica Coralina, quin gran treball de Mireia Aixalà, el peculiar i eixorivit Brighella, excel·lent Ireneu Tranis, la fidelitat del seu personatge i el seu amor per Coralina, el converteixen en una altra peça clau per la trama dramàtica. Però amb una llum pròpia que amb poc ho esdevé tot, una especialíssima menció al gran Joan Arqué Solà com a Arlecchino, fent les delícies en la representació d’un càndid i maldestre Arlecchino. Maldestre però agut i enginyós, sobretot quan durant la funció de diumenge a Manresa, va arrencar els colors a una espectadora que estava consultant el mòbil en plena funció i va arrencar els aplaudiments de la resta de la platea. Comença a ser hora que es moderin els comportaments a la platea del teatre. I si ho fa Joan Arqué Solà… potser s’aguditzarien els mals comportaments per poder ser espectadors de les seves intervencions.

Coralina, la serventa amorosa és un cant coral esplèndid, un destacat i excel·lent muntatge pel qual els aplaudiments finals i platea dempeus en són mereixedors. Visca el teatre! Visca la Coralina! Se n’haurien de voler més així!