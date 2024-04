El vídeo no va matar la Transició però la va delatar

Agafar la càmera de vídeo i anar al barri de Gràcia a preguntar els veïns per la falta d’espais verds va ser l’experiència iniciàtica d’un projecte que va emergir en el postfranquisme per qüestionar l’hegemonia dels relats oficials dels mitjans de comunicació i donar la veu a la gent del carrer per escoltar quines eren les seves problemàtiques. L’investigador Daniel Gasol (Valls, 1983) recull la història del col·lectiu Vídeo-Nou (1977-1980)/Servei de Vídeo Comunitari (1980-1983) en un llibre que és fruit de la beca Berta Casas atorgada per la Fundació Atrium Artis i que publica Raig Verd amb el títol Història no oficial durant la hipotètica Transició: el cas Vídeo-Nou/Servei de Vídeo Comunitari.

«El primer cop que vaig sentir a parlar de Vídeo-Nou va ser a la facultat de Belles Arts, en una classe de la Maite Ninou», explica Gasol, «va dir que havia estat el primer col·lectiu de vídeo a Espanya no format per artistes i amb la intenció de fer d’aquesta tecnologia una eina per reescriure i emancipar els discursos hegemònics i unidireccionals». Tot i que el projecte va tenir una vida curta, va generar una quantitat ingent de material obtingut amb el treball als barris i enregistrant manifestacions de la vida social, política i cultural d’un país que intentava començar a ser una democràcia. Era un moment en què tot semblava possible, fins i tot donar veu als qui no n’havien tingut durant dècades de propaganda i censura.

La iniciativa va néixer en el VII Encuentro Internacional de Video y Coloquio de la Comunicación que el Centro de Arte y Comunicación va organitzar del 22 al 29 de febrer del 1977 a la Fundació Joan Miró de Barcelona. Dos dels participants, Margarita d’Amico i Manuel Manzano, van fer una pràctica de vídeo com a eina d’ús polític, i van encoratjar un grup d’alumnes a fer un petit assaig sobre un tema que havien de decidir de forma col·lectiva. Així va ser com van anar a Gràcia. «Era una època en que estava molt assentada la idea que si ho han dit a la televisió, segur que és veritat», comenta Gasol.

Lluïsa Roca entrevista a uns nens i Lluisa Ortínez enregistra / CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ. MACBA

En els orígens del grup hi ha una curiosa anècdota amb final inesperat. El 1977, el partit polític la Lliga de Catalunya va proposar a Vídeo-Nou fer-se càrrec d’un video bus que havia de recórrer durant dos mesos els pobles i les ciutats de la demarcació de Girona per enregistrar material durant el matí, editar-lo a la cabina de l’interior del vehicle i emetre’l a la tarda en uns monitors que hi havia a les finestres, amb l’autobús estacionat al carrer. «Van acceptar l’encàrrec perquè creien que podrien dur a terme una feina etnogràfica i una diagnosi de la situació política a Catalunya», apunta Gasol: «l’essència del treball de Vídeo-Nou era tornar als espais públics per a l’intercanvi d’opinions».

Però allò no va acabar bé: «els líders de la Lliga els van tocar la cresta perquè volien que portessin, fins i tot, samarretes del partit, més implicació en la campanya, i els van acomiadar. Els membres de Vídeo-Nou van contractar un advocat laboralista per denunciar incompliment de contracte i al final van aconseguir una indemnització de 100.000 pessetes en un acte de conciliació». Gasol continua explicant que «hi havia dues opcions, repartir els diners o bé invertir en un aparell de vídeo, i van fer això darrer». Era una època que es coneix com L’entusiasme «perquè tot semblava possible, tornaven a fer-se sentir els col·lectius feminista, LGTBI, ecologista, anticapitalista, ... però del 80 al 83 va arribar El desencant, quan es va constatar el desencís social, que el rei continuava al poder i que tot plegat era la continuïtat del franquisme».

Video bus de la Lliga que el 1977 va recórrer les comarque gironines / CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ. MACBA

Del 1977 al 1983, Vídeo-Nou/Servei Comunitari de Vídeo va mantenir un pols desigual amb els relats oficials dels mitjans hegemònics però no per això la seva feina va ser menor. «Ells anaven fent via, eren uns anys sense institucions i deien que ningú els controlava, això només podia passar en aquells moments».

Els membres de Vídeo-Nou portaven la càmera als barris i, fins i tot, van enregistrar el primer Carnestoltes del postfranquisme a Barcelona. «Posaven aparells de televisió sobre els cotxes, a l’entrada del mercat, a Nou Barris, a Canyelles, Renfe-Meridiana, ... i emetien els vídeos que havien gravat. No era un consum domèstic sinó col·lectiu, entenent l’espai públic com una àgora». Aquell 1977 inaugural, Ajoblanco va convidar Vídeo-Nou a enregistrar les Jornades Llibertàries Internacionals que es van celebrar a Barcelona. «Als matins es feien els debats al Saló Diana i a les tardes les festes al Park Güell, on es creava una àgora d’intercanvi d’opinions del que s’havia parlat anteriorment», indica Gasol.

Imatge de les Jornades Llibertàries / CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ. MACBA

El projecte va morir a finals dels 1983, per la convivència, per la guerra de formats, pel desgast inherent a una activitat tan intensa. I les cintes se’n van anar de viatge. Després de la dissolució, tot el material i els fons audiovisuals van ser lliurats a l’empresa Intervisual, creada per Carlos Pastor i Pau Maragall, i quan la firma va tancar tot el feix va anar a unes golfes de Pastor a València. Amb els anys, van tornar gràcies a la Lluïsa Roca i el Macba finalment en va iniciar una digitalització encara en marxa. «Hem estat quatre anys ordenant-ho», reconeix Gasol perquè hi havia dues-centes cintes. I se’n fa creus de la barreja que va propiciar la guerra de formats en el sector: «tenim U-matic, Betamax, Betacam, VHS, cinta oberta, Super-8, ...».

Vídeo-Nou/Servei de Vídeo Comunitari es va mantenir al marge dels partits, promovent «la cultura llibertària i la ideologia antifranquista», i la casta política tampoc va estar massa pendent del qual, segons Gasol. «Estaven amoïnats per preservar el país i el feixisme», afegeix. Amb una tecnologia aleshores incipient a l’estat, van fer una feina que encara hi ha gent que recorda, com va constatar en una projecció a Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat del material que el 1978 van obtenir a Can Serra, «un barri perifèric, sense serveis, i on Vídeo-Nou hi va estar un temps».

El projecte emprès per Gasol va tenir un singular epíleg. «Un dels motius pels quals es va acabar el projecte va ser perquè un dels socis de la cooperativa va substreure diners i no se’n va saber mai més res; jo vaig intentar trobar aquest home, l’Esteban Escobar, durant un parell d’anys i al final vaig desistir, però el dia que vaig passar el text a Raig Verd, la persona encarregada de la revisió orto-estilística es va interessar pel tema, va posar el nom a internet i va descobrir que l’Esteban havia concedit una entrevista a un podcast domèstic d’un poble petit de Saragossa. Jo volia parlar amb ell perquè confirmés el robatori i al final li vaig poder fer una entrevista que he inclòs al llibre».