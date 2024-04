El Festival Turbina de la colònia Vidal programa teatre, dansa, música i circ

Amb l’objectiu de promoure la creació i la difusió de les arts escèniques al Berguedà, Cal Vidal (Puig-reig) acull la vuitena edició del Festival Turbina. Es farà aquest dissabte i diumenge al Museu de la Colònia Vidal, en espais culturals no convencionals.

La biblioteca, el teatre, el cinema i la pista poliesportiva són espais de l’equipament que aquest cap de setmana es convertiran en l’escenari de cinc propostes de teatre, dansa, música i circ.

El gruix de l’oferta s’ha programat per a dissabte i arrencarà a les 6 de la tarda amb l’obra de teatre Currículum Vitae, de la berguedana Iris Hinojosa. Es podrà veure a la biblioteca del museu. A les 7, la dansa contemporània de Laia Santanach i música electrònica en viu envairan l’espai del teatre nou amb l’espectacle Tradere, nominat l’any passat als Premis de la Crítica com a millor coreografia i millor espectacle nacional de dansa.

Espectacle de dansa 'Tradere' / Arxiu particular

A les 8 del vespre, pujarà sobre l’escenari del teatre nou el berguedà Gerard Vilardaga, amb el monòleg El meu fill li diu papa al gos, que tracta sobre les vicissituds de la paternitat i les portes que s’obren i es tanquen enmig d’un aprenentatge tant constant com caòtic. I la jornada de dissabte es tancarà amb una actuació musical al cinema del Museu. A 2/4 de 9 del vespre, es podrà veure un concert del cantautor Santi Eizaguirre , ex-guitarrista de Cheb Balowski, que després de sis anys retorna amb un nou disc pop, Com un segon origen.

Diumenge, les activitats es concentraran al matí amb el circ com a protagonista. A2/4 de 12, a la pista poliesportiva, hi haurà l’espectacle Trapezio Muixo, de la mà de la companyia Silosenomecuelgo.

El director del Museu de Cal Vidal i del Festival Turbina, Jordi Vidal, i la coordinadora, Alba López, han destacat que el Turbina treballa «per oferir diversitat de gènere, incloure propostes berguedanes i de fora i per a totes les edats», per això aquest any es farà també un taller de circ en família diumenge al matí. Un cop acabat l’espectacle de circ, els nens i nens podran provar el trapezi i fer equilibris i malabars.

Les arts escèniques es donaran la mà amb la gastronomia, amb oferta de menjars i beures a la terrasseta del Museu durant tot el Festival Turbina, que per primer cop es farà a l’abril i no pas al setembre, com era habitual.

Els preus

El preu dels espectacles és de 5 euros, però es pot assistir als quatre de dissabte per un preu de 15 euros. I gaudir de les activitats de dissabte i de la de diumenge per 20 euros. L'entrada és gratuïta per als menors de 10 anys. Per reservar entrades es pot trucar al telèfon 93 829 04 58 o enviar un correu electrònic a museu@museucoloniavidal.org.

El cartell

El cartell del festival és obra de l'estudi Fura, de Berga, i manté l'essència de plasmar algun o altre element del Museu. Aquest any el disseny gràfic del cartell i el díptic incorpora una maquineta de fer punta de l'escola de la colònia Vidal.