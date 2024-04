Imprescindible reflexió sobre la identitat

Cineclub Manresa projecta en el marc de la seva programació, aquest diumenge, Cerrar los ojos. No només fou una de les grans estrenes del 2023, sinó també un dels seus esdeveniments culturals. Víctor Erice, un dels autors imprescindibles del cinema d’autor de l’últim mig segle, ens ha regalat una altra joia enlluernadora. El seu protagonista, Miguel Garay, és un director de cinema que abandona el seu retir quan es reclamat per un programa televisiu perquè pugui aclarir un gran enigma: la misteriosa desaparició del seu millor amic, l’actor Julio Arenas, que abandonà inesperadament el rodatge de la seva pel·lícula. S’ha insistit erròniament en què Cerrar los ojos era el retorn, després de tres dècades d’absència, del mític director basc, però en aquests anys la seva activitat creativa s’ha mantingut. La seva darrera proposta està carregada d’una intensa malenconia i el mestre s’aferma novament en el cinema per invocar els espectres del passat i els fantasmes més intims. El setè art ja exercia un poder evocador i catàrtic en títols tan memorables com El espíritu de la colmena i El sur, però a Cerrar los ojos Erice ha optat per un llenguatge declaradament narratiu, sense la mirada poètica que havia desplegat en les seves obres més emblemàtiques. Però això no ha representat una minva creativa. La seva última pel·lícula és una lliçó d’un cinema superb. Una sensibilitat químicament pura regalima en cadascun dels fotogrames de les seves gairebé tres hores de metratge. Víctor Erice reivindica la màgia transcendent del cinema (el pròleg i l’epíleg estan rodats significativament en cel·luloide), i enllaça magistralment aquest concepte amb una reflexió profunda sobre la identitat i la memòria. Un final antològic culmina una recerca conmovedora i incommensurable. Indispensable.