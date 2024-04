Julieta publica la balada ‘Haiku’ a ritme de reggaeton

La cantant Julieta ha publicat aquest divendres la balada ‘Haiku’ (Sony Music) a ritme de reggaeton. El tema s’inspira en la poesia haiku i segueix el camí musical de la seva anterior entrega, ‘Lokura’, també amb la producció de Grauu. La cantant fa una oda aquest tipus de poemes japonesos curts però expressius, amb una metàfora d'un amor tant urgent com intens. "Parla una mica de les diferències entre dues persones i de com la protagonista prefereix deixar aquest amor com una història curta i bonica que allargar-la i destruir-la", relata l'artista, a través d’un comunicat. Julieta està immersa enguany el nou projecte ‘TU JURU LA JU TOUR’, que comptarà amb més de 45 concerts per Espanya.

‘Haiku’ la va escriure Julieta a Finlàndia. El segell ha destacat que el tema li deu molt a ‘Calgary 88’, la cançó d'Antònia Font admirada per Julieta que inspira parcialment ‘Haiku’.