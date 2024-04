"Turandot" de Puccini arriba aquest dimecres al Kursaal amb les entrades exhaurides

La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest dimecres (18 h) l’òpera Turandot de Giacomo Puccini, una nova producció de la Fundació Òpera Catalunya interpretada pel cor de l’Associació d’Amics de l’òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció musical de Daniel Gil de Tejada i direcció d’escena de Carles Ortiz.Un muntatge que té les entrades exhaurides des de fa setmanes i que comptarà amb els solistes Maribel Ortega, Antoni Literes, Ivana Ledesma, Jeroboám Tejera, Jordi Casanova, Carles Daza, Jorge Juan Morata, Marc Sala i Cristòfor Romaguera.

Turandot deixa molt enrere el verisme puccinià per endinsar-se en un drama ambientat en una Xina llegendària. En un imperi atemorit, la cruel princesa Turandot condemna a mort els seus nombrosos pretendents, que no encerten els tres enigmes que ella els proposa i que, malgrat la mort quasi segura, acudeixen a Pequín. El príncep Calaf, en veure la bellesa i el poder de Turandot, decideix acceptar el desafiament. Des de l'instant en què la veu, queda enamorat d'ella i està disposat a arriscar-ho tot per conquerir el seu cor. Calaf resol els tres enigmes, però Turandot no es dona per vençuda. El príncep li diu que si descobreix el seu nom abans de l’alba, ell haurà de morir. Amb l'ajuda de Liù, la jove i dolça esclava, Calaf manté el seu nom en secret. Al final, Turandot accepta aparellar-se amb Calaf i diu que ja coneix el seu nom: Amor!

Turandot és una de les òperes més populars per la seva espectacularitat que inclou l’ària Nessun dorma, una de les més aclamades del repertori operístic; també altres moments musicals destacats com les àries In questa reggia (Turandot) o Tu che di gel sei cinta (Liù).

Una hora abans de la representació, el musicòleg Ovidi Cobacho oferirà, com és habitual, una xerrada introductòria a Turandot (17 h, a la Sala Polivalent 1 del teatre).