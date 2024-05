Paul Auster: I ja res no tornarà a ser el mateix

«Passa alguna cosa, i des del moment en què comença a passar, ja res pot tornar a ser el mateix». Així s’obre Espais en blanc, una prosa poètica escrita els anys setanta, que defineix l’estructura de la seva reconeguda narrativa posterior. Passa alguna cosa. Com que un escriptor famós mor. I ja res no torna a ser el mateix.

Paul Auster (Newark, Nova Jersey, 1947) va morir dimarts als 77 anys a conseqüència d’un càncer de pulmó, que la seva dona, la també brillant escriptora i assagista Siri Hustvedt, havia anunciat fa uns mesos, potser ja com un epitafi. Encara arribaria a les llibreries la seva última novel·la, Baumgartner, com un testament literari d’una carrera prolífica i en molts moments meravellosa, plena de vitalitat i de jocs narratius.

Considerat el més europeu dels autors nord-americans contemporanis, una mena de Woody Allen de les lletres, Auster ha estat la porta d’entrada per a molts lectors a la metaficció a través de les seves novel·les laberíntiques, en què el doble, el joc de miralls, la soledat i especialment l’atzar han estat els ingredients indestriables. Amb la publicació el 1990 per Anagrama d’El Palacio de la Luna una generació de joves lectors coneixíem una obra, llavors encara als inicis, que ens interpel·lava com a viatgers somnàmbuls en el planeta lletres. Que ens arrossegava de costa a costa dels Estats Units, en un trajecte determinat per la casualitat i la fatalitat, a la recerca dels nostres orígens també com a lectors.

Auster, un cognom que els seus lectors francesos, amb qui l’escriptor tenia un vincle estret després d’haver viscut a París en la seva joventut, relacionaven necessàriament amb autre (altre), en un joc de paraules tan escaient a la narrativa austeriana, se’ns havia arrapat a la pell, i descobrir just després, en una edició barata de Júcar La ciudad de cristal (a la qual seguirien les altres dues novel·les de la Trilogia de Nova York) va acabar de guanyar-nos a la seva causa literària. Àvids d’Auster, buscàvem a les llibreries les publicacions d’Edhasa de La invención de la soledad i El país de las últimas cosas. Amb el seu nom ja esdevingut una referència de la prosa americana per a europeus, després vindrien les primeres traduccions al català, de la trilogia novaiorquesa, de La música de l’atzar i Leviatan.

Amb aquesta obra publicada (i el recull poètic Desaparicions, editat per Pagès) Auster ja era un fenomen cultural. La corrua de títols que vindrien després (Mr Vertigo, Timbuktú, Experiments amb la veritat, El llibre de les il·lusions, La nit de l’oracle, Bogeries de Brooklyn, Viatges per l’Scriptorium, Un home a les fosques, Invisible), gairebé amb periodicitat anual, va convertir Auster en un dels autors nordamericans (potser amb John Irving) amb més requesta entre el lectors peninsulars.

El premi Príncep d’Astúries concedit el 2006 i les recurrents visites a Barcelona, on era rebut gairebé com una estrella de rock, demostren la simpatia dels lectors d’aquí per un autor que destacava el Quixot com una de les seves obres de referència. De fet, en la segona part de la novel·la de Cervantes hi ha la clau de l’Auster metaliterari, l’autor que es busca en els seus personatges, una estratègia narrativa que n’és un segell. Potser massa clonat de si mateix.

El 2009, just després de la publicació d’Invisible, el reputat crític literari James Wood publicava al New Yorker una ressenya que contenia una paròdia de la narrativa austeriana i una càustica dissecció que rebaixava la categoria de l’autor a la de productor de best sellers cultes. Auster va encaixar el cop amb elegància, però una part de la crítica ja no va poder veure en l’escriptor sinó el brillant guionista de la pel·lícula Smoke o l’enamorat marit de la llavors emergent Siri Hustvedt.

Era indiferent. Paul Auster continuava sent un autor del qual volies seguir els lliuraments periòdics d’una història que agradava rellegir, perquè en coneixies les rutes i les interseccions. Perquè havia aconseguit fer-te seu. L’atzar que el va salvar d’adolescent de morir travessat per un llamp, com explicava en la narrativa de si mateix, era el mateix que t’havia conduït fins la seva obra fa tants anys, i aquest vincle, com en les relacions d’amistat en què els defectes acaben sent part de l’atractiu i de l’incentiu, és sagrat.

Potser Auster no és Philip Roth (també fill de Newark) o Don DeLillo (amb qui s’intercanviaven dedicatòries a les seves novel·les), però les tremoloses hores de lectura que ens ha donat fins al final (el més recent 4, 3, 2, 1 és el seu experiment més gegantí i no del tot aconseguit) són un testament inesborrable.