"Mare", la darrera i inèdita cançó de Ferran Gallart

La banda cardonina Strombers s’acomiada amb una última cançó molt especial, Mare, un tema que el desaparegut cantant i cofundador del grup, Ferran Gallart, tenia enregistrat només a veu i guitarra i que dedicava a la seva progenitora. La cançó vol ser un tribut a Gallart, que va morir el setembre passat a 50 anys a causa d'un càncer i, a la vegada, un homenatge a totes les mares. Mare arribarà aquest divendres a totes les plataformes digitals. La cançó, la darrera que publica el grup cardoní, ja es pot pre-guardar a través d'aquest enllaç: https://links.altafonte.com/mare. Mare tindrà, també, un videoclip.

El grup, amb el suport de la família, ha pogut recuperar aquesta gravació acústica i l’han pogut acabar d’instrumentar i produir per tal de donar-li forma gràcies a la col·laboració del reconegut productor musical, Xasqui Ten. És una cançó on Gallart i els Strombers donen pas, simbòlicament, a les noves generacions musicals, i per aquesta raó, s’ha fet amb la col·laboració del grup Bonsai Blau, format pels fills de membres de la banda cardonina.

Mare, com explica Crea Music, és un tema on aflora la sensibilitat del grup i que consta d’una melodia i una lletra que "arriba a l’ànima per la seva senzillesa, honestedat i tendresa". Una cançó que "abraça a totes les mares del món i que es converteix en un himne a la maternitat". Un últim i sentit homenatge dels Strombers, i particularment d’en Ferran, al seu amor i passió per la música amb una cançó "que completa una carrera musical plena de color, energia, amor i empatia amb el públic".

La lletra de 'Mare' Des del moment en què em vas acollir dins el vendre Que em feia del llit, jo flotant a l’aigua I tu em cuidaves Quan ja era fora tu em regalaves el pit Sentint el teu batec jo allà amb relaxava I tu em cuidaves Mare t’estimo molt Mare t’estimo molt Mare t’estimo molt Jo t’estimo molt Mai serà tard per jo dir-te que aquestes paraules i melodies són d’agraïment a tu i el pare us dec la meva vida Tu va ser la primera abraçada quan vaig arribar en aquest món sempre estaré bé Jo els teus braços o tu als meus Mare t’estimo molt Mare t’estimo molt Mare t’estimo molt Jo t’estimo molt Guardo una imatge d’infantesa tu tenies 27 anys i un aura de tendresa I ara jo ja m’he fet gran I si mai neixo un altre vida et tornaria triar a tu Només per la manera en què m’estimen els teus ulls els teus ulls Mare t’estimo molt Mare t’estimo molt Mare t’estimo molt Jo t’estimo molt T’adoro t’estimo Somric Quan et somio T’adoro t’estimo

Strombers, punt final

Strombers posa amb aquest tema el colofó final a la seva trajectòria. La banda, fundada per Ferran Gallart i Toni Company, es va formar a Cardona fa més de 20 anys i s’ha caracteritzat al llarg de la seva història pel seu caràcter juvenil, festiu i gamberro, que els va portar a ser dels grups capdavanters de la festa a Catalunya. Com? Fusionant l'ska, els ritmes llatins, el reggae, el rock o el country per aconseguir una reconeguda sonoritat festiva.

Referents de les festes populars d'arreu de Catalunya, el grup sempre va mostrar interès a homenatjar la cultura popular, les festes i sons d'arrel, com Sant Joan, la Patum o els Castellers, amb cançons com La nit de Sant Joan, Patum, Rei Carnestoltes, Pessebre Ideal o Tocant el cel amb la mà.

El seu últim àlbum es va pubicar el 2022, titulat La flor de la vida i s’afegia a un total de 8 discos i diversos senzills, amb versions en directe i recopilatoris.