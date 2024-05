El FABA experimenta amb elegància

El dia gran del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, és el dissabte de cloenda, en el qual conflueixen al recinte postindustrial de l’Anònima un seguit de propostes alternatives (música, art, gastronomia) al llarg de més de 12 hores en un ambient festiu. Abans hi ha l’entre setmana, amb propostes de pensament i de petit format. I per a l’arrencada, que en la seva vuitena edició ja arriba aquest diumenge, es pretén «un punt més d’elegància, que ens porta a imaginar la nau de l’Anònima més com un teatre que no pas una sala de concerts. Amb alguns grups hem trencat els límits per cridar i fer soroll, però per al diumenge a la tarda volem un punt més solemne, com l’actuació de Soleá Morente [que va ser el 2022]», remarca Eduard Serra, que s’encarrega de la direcció artística del festival amb Yolanda López i Luana Roca.

Continuant amb l’aposta encetada l’any passat, aquest diumenge hi tornarà a haver dos artistes principals. De Núria Graham i Puput es passa a Júlia Colom i Aina & Eric, una combinació d’artista alternativa amb projecció i talent local, perquè «donar valor al que es fa a casa és una de les nostres principals definicions». I hi haurà més música, amb els també manresans AINA i DJ Grozza, i un taller culinari amb @zinteta, que ha exhaurit ràpidament les 15 places disponibles.