La família Esteve surt dels Lacetània després de 38 anys

Els premis Lacetània de les Arts i la Cultura incorporen aquest any el guardó Magí Canyelles Ferreres per a estudis sobre la Catalunya Central, a un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central. Convocat pel Centre d'Estudis del Bages i dotat amb 1.500 euros per Zenobita Edicions i Parcir Edicions Selectes, porta el nom de l’historiador manresà del segle XVII i substitueix el Premi Antoni Esteve, que enguany es deixa de convocar, després de 38 anys de trajectòria.

El termini de presentació de propostes per als diversos premis convocats acaba el dia 18 d’octubre (les bases detallades dels premis es poden consultar clicant aqui) i la festa de lliurament es farà el dia 22 de novembre a Sant Vicenç de Castellet, a la sala polivalent de Cal Soler.

Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura són convocats per l’Ajuntament de Manresa, Amics de la Seu, Centre d’Estudis del Bages, Cercle Artístic de Manresa, Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Lítel.cat, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa. Regió7. Hi col·laboren: Cots i Claret, FUB-UManresa, Parcir Edicions Selectes i Zenobita Edicions, i Regió7, amb la coordinació d’Òmnium Bages-Moianès.

Els tretze guardons d’aquest any

Premi Beca de Recerca Pare Ignasi Puig i Simon

Beca de Recerca convocada per l'Ajuntament de Manresa i dotada amb 3.000 euros, als quals caldrà aplicar els impostos corresponents, per a un projecte de recerca o divulgació que enforteixi el relat turístic i divulgatiu sobre el llegat de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat en el sentit més ampli possible.

Premi Berenguer de Montagut per a estudis sobre la Seu de Manresa

A treballs de recerca o de divulgació sobre art, música, religió o valors culturals emmarcats en l’àmbit de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Convocat pels Amics de la Seu i dotat per Cots i Claret amb 1.000 euros, als quals caldrà aplicar els impostos corresponents.

Premi El Galliner de textos teatrals

A una obra de teatre. Convocat per l’Associació Cultural El Galliner, de Manresa. El premi consistirà en la lectura dramatitzada de l’obra o una residència tècnica de dos dies per fer una funció al Kursaal, d’acord amb el que s’especifica en les bases detallades.

Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves

A un article sobre el treball de recerca de batxillerat o cicles formatius fet el curs 2022-2023 o 2023-2024 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central. Convocat i dotat pel Centre d’Estudis del Bages amb 300 euros per als autors, als quals caldrà aplicar els impostos corresponents, i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor.

Premi a la Projecció artística – Dibuix

Convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un/a artista en dibuix de la Catalunya Central, de qui es valorarà l’obra i la projecció al llarg del temps amb una exposició l’any següent a l’Espai 7, de Manresa, i, si ho desitja, altres exposicions a l’Espai d’Art del Cercle i a l’Espai Òmnium.

Premi Plácido a la producció cinematogràfica

A una iniciativa de producció cinematogràfica, relacionada amb la comarca del Bages per la vinculació que hi pugui tenir (equip tècnic, artístic, producció, temàtica, localització). Convocat i dotat per Cineclub Manresa amb 300 euros, als quals caldrà aplicar els impostos corresponents, un abonament de l’any 2025 i l’exhibició del treball dins la temporada en curs de Cineclub Manresa.

Premi Consell Comarcal del Bages a la cultura popular i tradicional

A iniciatives dutes a terme en el darrer any i mig per entitats o associacions de la comarca. Convocat i dotat pel Consell Comarcal del Bages amb 1.500 euros, als quals caldrà aplicar els impostos corresponents.

Premi Magí Canyelles Ferreres per a estudis sobre la Catalunya Central

A un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros, als quals caldrà aplicar els impostos corresponents. Convocat pel Centre d'Estudis del Bages, amb patrocini de Zenobita edicions i Parcir Edicions Selectes.

Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove

Adreçat a joves escriptors entre 16 i 20 anys. Dotat amb 500 euros i la publicació al diari Regió7, el primer premi, i amb 200 euros, el treball finalista. En tots els casos, caldrà aplicar-hi els impostos corresponents. Convocat per Òmnium Bages-Moianès, amb patrocini de la Fundació Universitària del Bages·UManresa i col·laboració de Regió7.

Premi Litel de Música

A una composició musical inèdita, tant la lletra com la instrumentació, i íntegrament en català. Convocat per Litel.cat. El premi consistirà en la producció, enregistrament, mescla i masterització del tema a l’estudi Litel.cat.

Premi Empremta

En reconeixement a una iniciativa de país personal o col·lectiva que hagi destacat en els darrers temps, des de les comarques del Bages i el Moianès, en el desenvolupament cultural, artístic o social del país. Convocat per Òmnium Bages-Moianès.

Premi Maria Matilde Almendros Carcasona al teatre amateur

Convocat per Ràdio Manresa i El Galliner, en record de qui ha estat l’actriu manresana més significada de l’escena catalana de l’últim segle, en reconeixement a la tasca realitzada per persones, en actiu o no, vinculades al teatre amateur, o bé a col·lectius teatrals actuals, dins l’àmbit territorial de les comarques del Bages i el Moianès.

Premi Regió7 de Comunicació

A iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social, sobre temes de les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès, el Solsonès, el Lluçanès, l’Anoia, l’Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat pel diari Regió7 i dotat amb 300 euros, als quals caldrà aplicar els impostos corresponents, i una subscripció a l’edició electrònica valorada en 400 euros.