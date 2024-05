Film necessari sobre la Neus Català

Cineclub Manresa projecta aquest diumenge Un cel de plom. El film adapta la novel·la homònima de Carme Martí i es concentra en l’experiència de la militant antifeixista Neus Català en els anys de la Segona Guerra Mundial (a la Resistència, en els camps de concentració i de treball nazis, i en el final del conflicte bèl·lic). Aquest projecte tan necessari es podia haver limitat a ser un testimoni eminentment divulgatiu amb el plantejament i el contingut del telefilm més elemental (quantes històries verídiques han tingut plasmacions cinematogràfiques paupèrrimes!). Però l’òpera prima de Miquel Romans aspira a ser molt més... i ho aconsegueix. El cineasta novell, ja interessat anteriormente per la memòria histórica, opta, d’una banda, per una estructura que trenca la linealitat i s’aferma en una discontinuïtat que alterna diferents temps narratius mitjantçant una successió de flashbacks (salts cap enrera). Aquesta recerca expressiva per evitar les convencions més encotillades es completa amb una radiografia humana i ideològica de la protagonista que evita qualsevol vehemència hagiogràfica. La Neus Català esdevingué un símbol, però en Un cel de plom ens trobem amb una dona de carn i ossos. Les seqüències més rodones transcorren en el camp de treball de Holleischen, on van organitzar un sabotatge en la fabricació de la munició. La solidaritat entre les presoneres està capturada amb una austeritat commovedora i culmina amb el millor fragment del film (les dones cantant una melodia popular francesa). Un cel de plom s’erigeix en un homenatge al personatge central, Neus Català, però les veritables intencions del seu autor depassen aquest objectiu perquè la seva mirada és global i reivindica tota una generació que va lluitar per assolir la llibertat.