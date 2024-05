Manresa estrenarà demà el concert de Patum, que acull per primera vegada

Les casualitats existeixen. I quan són bones són encara millors. El brillant pianista menorquí Marco Mezquida (1987) no entrava, inicialment, en la travessa del personatge convidat per versionar les músiques de la Patum. Però una proposta en un dinar va fer moure l’engranatge de contactes i Mezquida va acceptar el repte. El concert de Patum Memorial Ricard Cuadra s’estrenarà per primer cop a Manresa, demà (20 h), a la Sala Gran del Kursaal i arribarà el 25 de maig a la plaça de Sant Pere de Berga (21.30 h). El del Kursaal serà l’únic concert que la Banda del Memorial i Marco Mezquida realitzaran fora de Berga. Durant anys, la prèvia s’havia fet a Barcelona, al Centre Artesà Tradicionàrius.

Nascut el 1998 per homenatjar el músic Ricard Cuadra i continuar la seva tasca de dignificació, investigació i renovació de la música de la festa berguedana, el concert de Patum ha tingut al llarg d’aquestes vint-i-sis edicions diferents músics i formacions que han creat i reinterpretat expressament amb la Banda del Memorial les melodies patumaires a través del jazz, la cobla, la percussió, el piano, l’electrònica... Noms com Albert Guinovart, la Dharma, Lloll Bertran, Manel Camp, el quartet Mèlt, Llibert Fortuny, Andrea Motis, Xavier Guitó i, enguany, Mezquida.

Com explica Robert Agustina, que porta la batuta de la direcció, el concert mantindrà l’estructura habitual amb una primera part on el protagonisme el tindrà Mezquida i una segona on la Banda del Memorial interpretarà un salt complet de Patum amb arranjaments de Cuadra, Sergi Cuenca, Lambert o el mateix Agustina. Amb una «llibertat absoluta», explica, li van enviar al pianista partitures de la Patum i ell ha creat una obra «per a banda i piano» amb tocs de jazz que beu de la qualitat innata per improvisar del menorquí i que Agustina qualifica d’«espectacular. Mezquida és una bèstia a l’escenari. Ens ha exigit molt però serà un gran espectacle», afirma. Versionar la música de la festa berguedana implica, diu, un «exercici de ficar-s’hi a dins» però Mezquida «ho ha entès perfectament perquè ha viscut el que són les festes populars i sap el que és sentir-se una festa com a pròpia». Això, apunta, es veurà en el «caràcter de la música» que s’estrenarà demà. Amb el pianista han fet tres assajos conjunts i la banda, explica Agustina ja portava de casa «un bon treball previ». La Banda del Memorial es reuneix a l’escenari un cop a l’any i està formada per una cinquantena de músics, «amateurs: des d’adolescents que estan fent el grau mitjà fins a músics que passen de la seixantena. No som una plantilla fixa i de vegades busquem reforços».

En el concert d’aquest any, per exemple, «Mezquida ens va demanar un bateria i el nostre habitual és baixa». El suplirà el sallentí Lluís Ribalta, el músic «ideal perquè ja es coneixien» amb el pianista: «Es miren i amb una mirada ja passen coses. Amb aquest parell la banda té un bon coixí, anem flotant», remarca. I és que, afirma, «estem contentíssims» d’un treball que demà veurà la primera llum (ahir ja només quedaven lliures les últimes files de l’amfiteatre del Kursaal); la segona, el dia 25.