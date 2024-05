Jordi Agut, Gal·la Garcia, Anna Llorens i Pep Molist formaran el jurat del 12è Concurs de relats breus de Regió7

La dotzena edició del Concurs de relats breus de Regió7, que proposa escriure una història d'amor en temps de sequera, tindrà de jurat els escriptors Jordi Agut, Gal·la Garcia, Anna Llorens i Pep Molist. El termini per participar en el certamen s'acaba diumenge, a la mitjanit, i ja s'hi han presentat una quarantena de textos.

Patrocinat per l’Ajuntament de Manresa, el certamen manté aquest 2024 els premis en metàl·lic: 200 euros per al guanyador, 150 per al segon i 100 per al tercer. També rebran una subscripció digital anual a Regió7 i una val de la llibreria Parcir i un petit lot de llibres. A més, hi haurà set obres finalistes més que també rebran el petit lot de llibres.

El jurat, encarregat de seleccionar les tres obres guanyadores el formaran persones relacionades amb el món literari. Pep Molist (Manlleu, 1965), responsable de l’àrea infantil de la Biblioteca del Casino, ha presentat aquest Sant Jordi dues novetats editorials, Joan Salvat-Papasseit, Petits poemes i 72 dies i un vestit: La volta al món de Nelly Bly. La historiadora Gal·la Garcia (Manresa, 1974) acaba de publicar Manresa. Festes i tradicions, el tercer volum de la col·lecció Catalunya Desapareguda dedicat a Manresa. La llibretera Anna Llorenç (Manresa, 1994) també acaba de publicar la novel·la Escrutini de secrets. I Jordi Agut (Valls de Torroella, 1975), a més de ser periodista d’Esports d’aquest diari, és autor de la trilogia formada per L’últim defensa (2018), Línia de quatre (2019) i La filla del vent (2022).

Els relats, històries originals en català i de, com a màxim, 1.500 caràcters de llargada (espais inclosos), s’han d’inspirar en el tema amor en temps de sequera. S'ha de fer a través d'aquest enllaç ) i en un format Word o similar, que permeti l'edició dels textos (no en PDF). Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística, i quedaran eliminats automàticament els relats que superin els 1.500 caràcters o es presentin en un format no vàlid.

Els 10 finalistes se sabran a partir de la setmana del 20 al 26 de maig i els tres guanyadors, la primera quinzena de juny.

A banda del vessant literari, el Concurs de relats breus de Regió7 recupera aquest 2024 la col·laboració amb joves artistes de la Catalunya central que ja es va viure en les edicions del 2021 i el 2022 i que permetrà que deu il·lustradors s’inspirin en els deu textos finalistes per crear dibuixos. Els treballs resultants es podran veure en una exposició itinerant que farà parada en diferents equipaments culturals de la capital del Bages.

A més de l'Ajuntament de Manresa, també col·laboren amb el 12è Concurs de relats breus de Regió7 Llibres Parcir i Alba Editorial.