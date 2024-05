La cultura més trencadora torna a omplir l'Anònima

"Cada any veníem com a espectadors al FABA i aquest any tenim moltes ganes de gaudir-lo com a artistes". Ho explica Gerard Manchado, un dels integrants del grup manresà Sadboys, que aquesta nit actua al Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, a l'antiga fàbrica de l'Anònima. Després d'una setmana amb una extensa programació per conèixer propostes artístiques emergents i trencadores, el certamen ha celebrat aquest dissabte la seva jornada central amb una gran resposta per part del públic.

Durant tot el dia, l'Anònima s'ha omplert de cultura, música, gastronomia i art amb més d'una vintena de propostes. Des de les actuacions musicals de dj DREA, El Buen Hijo, Melenas, Renaldo & Clara, Rebe o Kimberley Tell, passant pels artistes visuals i plàstics de la Llotja de creació com Ari Cano, Gisela Mart, Júlia de Carpio, Joana Carrascosa i Roger Romagosa, fins a la producció pròpia del FABA, Fila 1 Butaca 4, amb les ballarines Camil·la Adrián i Gala González que busquen obrir-se camí com a creadores de peces pròpies.

"Les sensacions són molt positives, hem aconseguit fidelitzar el públic i això ajuda a consolidar el nostre projecte", ha destacat Eduard Serra, director artístic del festival. Com cada any, destaca que la seva obsessió ha estat apostar pel risc, l'experimentació, pels artistes que aporten noves visions i que sovint costen de veure a la ciutat, defugint dels caps de cartell perquè tots ho podrien ser. "També hem mantingut una aposta ferma amb donar visibilitat al talent local, tenim un munt d'artistes joves que busquen fer-se un lloc", apunta Serra.

De fet, part dels artistes que s'han pogut veure aquest dissabte són de la zona, com Núria Budia, de Run Out The Closet, que ha presentat al migdia el seu projecte individual Buds, la navarclina Júlia Collado, que ha tancat la llotja de creació amb una actuació a cappella, o el manresà Carles Pulido (Dirty Pulido), que ha estrenat el projecte musical de la pandèmia. A la nit també hi ha prevista l'actuació dels manresans Sadboys, que estrenaran el seu segon disc, We Have to Exist Without a Choice, on consoliden les seves sonoritats pròximes a l’emo i el post-hardcore que tant els captiva.

"Estem molt contents d'estrenar-nos aquí", ha expressat Manchado, un dels membres que integren Sad Boys, juntament amb Toni Comino, Isaac Aguilera i Xavier Comino. Tots quatre han coincidit a destacar les dificultats d'obrir-se camí en l'escena musical en un context en què tendeixen a desaparèixer els espais disposats a programar música en directe. Per aquest motiu, han posat de manifest la importància de festivals com el FABA que "aposten per la música underground, que aviva el circuit musical i la cultura d'anar a concerts en viu".

En aquest sentit, Serra ha destacat que el FABA busca donar espai a la cultura feta de manera més artesanal, que es crea des dels marges, en un lloc emblemàtic com l'Anònima. El director artístic explica que l'objectiu és anar més enllà i oferir una activitat permanent en aquesta fàbrica que ajudi a aportar vida al barri, a banda del festival de referència que ja és una cita assenyalada en el calendari dels manresans.

