Amb els ulls al carrer

La intenció. Sortir al carrer és una acció. Però també una intenció. És el que fa moure el locutor, músic i fotògraf manresà Xavier Serrano (1969) quan, ara, amb la Leica Q2 agafada del canell, busca amb la mirada, la llum i les ombres, immortalitzar una persona o una escena. L’important és que respiri «vida». Serrano, fotògraf de carrer, i col·laborador d’aquest diari en la secció «Tot per fer», que signa amb Anna Vilajosana en la contraportada dels dissabtes, explica que l’únic que es necessita és tenir «molta paciència i poca vergonya». Ell, que penja les seves instantànies a Eyeem i Instagram (@serranillu), fotografia «persones» que no necessàriament se n’adonen i en escenes on «passa alguna cosa» però, també, busca aquell retrat que implica demanar permís. La fotografia de carrer ha de ser espontània, no preparada? «En general sí. Habitualment no preparo escenes, però sí que demano permís quan he de fer retrats. Hi ha molts fotògrafs que treballen al carrer, que fan fotografia de carrer que també es pot inscriure en la fotografia documental o en el fotoperiodisme, com Jordi Borràs o Sergi Reboredo, també especialitat en viatges». Les costures de la definició s’eixamplen. A ell li agrada «pescar al carrer: Esperar i a veure que trobo». Però si hi ha d’anar de «safari» (la imatge que trobes), també.

A Serrano, el cuquet per la fotografia el va picar a principi dels 2000, amb les càmeres russes Lomo, analògiques, de 35 mm, «de carrer, petites, per disparar pràcticament sense mirar». Va ser el primer fotògraf del país en fer una exposició individual amb fotografies Lomo. Va ser l’època de la «malaltia eBay: buscava tot tipus de càmeres, panoràmiques, de dues lents...». Deu anys després va canviar a Fuji. La primera, la X100 («la Leica dels pobres»), molt «senzilla però d’una qualitat extraordinària. Vaig aprendre molt, amb aquesta càmera». Va ser el moment en què va acabar per definir un estil que el caracteritza: el joc entre llums i ombres. Després, ja vindrien la X100S («que utilitza el meu fill petit»), la XT1 i la XT3, que fa servir per als «retrats». Perquè un altre tret que el caracteritza és la manca de vergonya per parlar amb desconeguts: «Hi ha fotògrafs de carrer que tenen terror a acostar-se a la gent». Ell hi posa un somriure, els fa la pregunta i, habitualment, la foto: «la majoria accepta, sobretot si és gent jove». Utilitza òptiques «molt curtes. El teleobjectiu és de covards», riu. Joshua K. Jackson, Shane Taylor, Pilar Aymerich, Saul Leiter o Joana Biarnés són alguns dels fotògrafs que admira. I Omar Z. Robles, que fusiona la dansa clàssica amb entorns urbans i a qui va conèixer a Barcelona amb un grup de fotògrafs: «Si fem un símil de futbol, va ser com quedar amb Messi per fer uns xuts». Amb una càmera tatuada al braç dret, la de veritat sempre la porta a sobre. La raó? «Sinó, és una foto que no fas». Si el veuen, segur que està pescant.