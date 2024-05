El reconegut pianista Marco Mezquida protagonitzarà un dels concerts de Patum "més espectaculars", del Memorial Ricard Cuadra

El reconegut pianista menorquí Marco Mezquida oferirà un dels concerts de Patum del Memorial Ricard Cuadra "més espectaculars que hem vist mai". Ho ha dit Robert Agustina, director de la banda del Memorial, satisfet del resultat que es podrà veure el dissabte 25 de maig a 2/4 de 10 de la nit a la plaça de Sant Pere de Berga.

Després de l'exitosa estrena al Kursaal de Manresa, a Berga "l'actuació farà emocionar encara més". Agustina ha confessat que fins i tot a músics de la banda, que acompanyaran Mezquida, els van saltar les llàgrimes quan en el primer assaig van escoltar com tocava el ball de l'àliga amb el piano: "És impressionant com Marco Mezquida ha arribat a entendre la música de la Patum i versionar-la mantenint la seva essència com a músic, passant d'un estil a un altre de manera espectacular i enllaçant-ho a la perfecció".

Serà un concert de Patum amb segell Mezquida, amb música clàssica, de jazz, improvisació, música popular, referències al flamenc, al reggaeton o a la samba, i amb el piano com a element central al costat d'aquests estils amb què Mezquida versiona les músiques de la Patum a l'obra Patumada. Segons ha explicat Marco Mezquida el repte era majúscul perquè no ha estat mai a la Patum i era conscient que els berguedans porten la música patumaire a l'ADN, "des que l'escolten sent nadons, inclús des de la panxa de les mares, i fins al final de la seva vida". Per aquest motiu ha reconegut que va rebre l'encàrrec amb "entusiasme i motivació" però alhora amb "molt respecte" i tenint que clar que "havia de fer una immersió en la música de la Patum i quin imaginari musical em podia suggerir. De mica en mica vaig anar descobrint que havia d'aportar una versió que no estigués desconnectada del que es viu a la plaça per Patum, mantenint la força emotiva i festiva de la música".

El resultat és "impressionant", segons han coincidit a remarcar Robert Agustina i Ramon Gragés, de la banda del Memorial. "Ha preparat una obra tan espectacular que quan el sents a tocar sembla que sigui de Berga de tota la vida, perquè les músiques perfectament interioritzades. És una obra densa, intensa i espectacular, un concert del qual se'n parlarà una bona temporada", ha afirmat Agustina.

Marco Mezquida qualifica l'experiència com "una de les més profundes a nivell musical i boniques, amb uns assajos amb els músics de la banda del Memorial que han estat una gran experiència i n'hem gaudit molt".

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha aplaudit que Berga pugui viure un dels millors concerts de la Patum del Memorial Ricard Cuadra: "amb una gran obra en la qual ha mostrat respecte per la música de la Patum que tan a dins portem els berguedans".

Pel que fa a l’estructura de l’obra, la primera part és una suite dividida en diferents temps, amb una introducció i els balls de La Patum, mentre que la segona part és un salt complet de Patum.

En cas de mal temps la nit del dissabte 25, el concert no es faria a la plaça de Sant Pere sinó al pavelló esportiu de Berga. Aquesta seria l'alternativa, tenint en compte que no es podria traslladar l'actuació al teatre perquè està tancat per obres.