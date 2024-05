Ibsen per donar veu a les dones, i més

Dos personatges han d’afrontar un dia crucial de les seves vides: han de prendre decisions que marcaran el seu futur. És la premissa de Les indòmites, la nova producció que la Companyia Els Carlins estrenarà aquest cap de setmana, dissabte (20 h) i diumenge (18 h). El dramaturg, director i actor Ivan Padilla (Manresa, 1982) ha escollit dues obres d’Henrik Ibsen (1828-1906), Hedda Gabler i La dama del mar, per fusionar-les i crear un muntatge únic que dóna veu a les dones, tal i com va fer el dramaturg noruec en un moment en què aquestes començaven a rebel·lar-se contra la seva posició totalment supeditada a l’home, i també al col·lectiu LGTBIQ+, entenent que actualment «Ibsen potser no només es fixaria en les dones sinó també en altres col·lectius que també reclamen els seus drets, amb igualtat».

Padilla ha adaptat lleument Hedda Gabler (1890), però la manté situada al segle XIX, amb els mateixos personatges i el mateix conflicte: una dona casada que no suporta limitar-se a rebre visites i tenir fills i es rebel·la. D’altra banda, versiona molt lliurement La dama del mar (1888), situant-la en un passat molt recent, el 2019, i només manté l’estructura d’aquesta història d’un triangle amorós. «És una dona del segle XXI, i el llenguatge que utilitzo és més directe i el conflicte és més evident. No hi ha tanta rèplica recargolada», apunta Padilla. El diàleg entre les dues històries, separades per 130 anys, és constant al llarg d’aquest muntatge en el qual un personatge del present llegeix la història del passat i s’hi veu reflectit. «Estan vivint un procés similar d’emancipació, de voler prendre les regnes de la seva vida, que és el que plantejava Ibsen amb les seves protagonistes femenines. Només cal pensar en Casa de nines, en la qual la Nora decideix marxar de casa i hi deixa els fills i el marit», assenyala el manresà, que ja quan estudiava a l’Institut del Teatre va interessar-se per aprofundir en els personatges femenins del noruec, «un autor al qual devem molt, perquè ha marcat el teatre posterior. Va mirar la seva societat i va decidir donar a les dones un rol no secundari, i hi centra una part important de la seva producció, que és de la que bevem».

Mentre tothom sap que Hedda Gabler s’acaba suïcidant, el final de La dama del mar és més esperançador: «el marit la vol lligar, però després accepta que la dona ha de fer el que consideri millor, li dóna la llibertat. Per això m’agradava, perquè l’entorn accepta la diferència». En la seva relectura, en la qual introdueix el col·lectiu LGTBIQ+, Padilla assegura que es manté «bastant» fidel a Ibsen, tot i que admet que la seva és una proposta «experimental i arriscada», però que tenia moltes ganes de muntar una obra «amb un missatge al darrera». L’ha titulat Les indòmites, perquè se centra en les dones «que no accepten ser domades, que es rebel·len perquè no es volen sentir subjectes a les regles de la societat, de la família, del marit. És un debat ben actual: s’ha avançat, però no prou».

A banda de ser el dramaturg i el director de Les indòmites, Padilla també actua i, justament, en un doble paper que transita entre el passat i el present: és qui desencadena el nus de les dues històries. De tota manera, tranquil·litza: malgrat s’alternin relats, el públic no es perdrà. L’escenografia (un saló i una terrassa) i la il·luminació ajuden a transitar entre passat i present; i també hi ha moments poètics, amb cançons i música quan les dues protagonistes es troben i, fins i tot, es toquen.