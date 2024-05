L’atracció malsana pels homicides

Cineclub ens ofereix aquest diumenge Las habitacions rojas, la segona sessió que portarà a Manresa les millors propostes que va programar la darrera edició de l’Americana (el festival barceloní especialitzat en el cinema independent nord-americà). La tercera pel·lícula de Pascal Planté ens apropa a la misteriosa i inquietant Kelly-Anne, una dona que treballa de model i juga a pòquer en línia. La seva vida sofisticada entra en un vertigen imprevisible quan s’obsessiona amb un assassí en sèrie, Ludovic Chevalier, acusat d’haver matat i violat tres adolescents. La nostra protagonista, també experta en cercar material fosc (Dark web) a la xarxa, buscarà el suposat vídeo violent que enregistrà el criminal amb la seva última víctima, que, curiosament, s’assembla molt físicament a ella. Las habitacions rojas és un thriller psicològic i malsà que s’inspira en un fenomen sociològic extremadament pertorbador: l’atracció que senten moltes dones en els Estats Units per homicides. El director quebequès reflexiona sobre una societat malalta que està fascinada pel mal i per la influència de les noves tecnologies, que poden magnificar fins a uns nivells insospitats qualsevol episodi morbós. La realització, gèlida i penetrant, és molt coherent amb el seu enfocament perquè evita qualsevol recurs trampós i truculent, i busseja en l’abisme humà amb una mirada distant que dissecciona l’ambivalent Kelly-Anne (Juliette Gariépy) amb la fredor tallant d’un bisturí. Las habitacions rojas no està interessada en aprofundir en les convencions del cinema judicial, i insisteix en teixir una atmosfera tèrbola que ens condueix fins els laberints més sinuosos. Una mostra tensa i hipnòtica d’un cinema quebequès que adopta una visió inequívocament sòrdida.