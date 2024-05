Una companyia argentina repeteix residència artística a Sant Martí de Tous: "Un dia aquí semblen 10 dies a Buenos Aires"

Moscú Teatro, una companyia de Buenos Aires, es troba aquests dies fent una residència artística a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous (Anoia). És la segona vegada que la formació viatja de l'Argentina a Catalunya per fer un procés creatiu. El primer cop ho va fer gràcies a una beca d'Iberescena i ara, dos anys després, mostrarà al públic local el muntatge que van gestar a Sant Martí de Tous. Lisandro Panelas, dramaturg de la companyia, valora molt positivament l'experiència: "Aquí estàs 24 hores pensant en això i, a més, en un entorn molt bonic i natural". "Els dies es tornen llarguíssims. Un dia aquí són com 10 a Buenos Aires", explica. El 2023 la Casa del Teatre Nu va acollir una quarantena de formacions en residència artística.

Moscú Teatro repeteix estada a Sant Martí de Tous després de la residència artística que fa dos anys van realitzar a la Casa del Teatre Nu gràcies a una beca d'Iberescena. La companyia argentina ha tornat per a estrenar l'obra que van gestar en aquest petit municipi de l'Anoia, 'Família de artistas'. D'aquesta manera, el públic del Teatre Nu podrà gaudir de la proposta aquest dissabte al vespre. Però, a més, la companyia encapçalada per Lisandro Penelas i Ana Scannapieco, ha aprofitat per avançar en la creació d'un nou espectacle que porta per nom 'Cuatro noches sin luz' i que interpreten dos actors argetins afincats a Barcelona.

Penelas i Scannapieco expliquen que sempre van tenir la idea de tornar a Sant Martí de Tous per mostrar al públic del Teatre Nu l'obra acabada. De fet, Scannapieco explica que de la primera estada a la Casa del Teatre Nu van poder elaborar uns 40 minuts de l'espectacle 'Família de artistas' -d'una hora de durada- i admet que, moltes de les coses que van passar a Sant Martí de Tous, també apareixen a la funció.

Per ells, allunyar-se de Buenos Aires, la seva ciutat, i poder dedicar un temps íntegrament a crear un nou espectacle és molt important. "Aquí no tens les preocupacions del dia a dia i estàs 24 hores pensant en el muntatge. Mentre esmorzes ja parles del procés i, a més, dormim al mateix edifici on assagem, de manera que estàs contínuament immers en la creació", explica Scannapieco. A més, diu que Buenos Aires és una ciutat "molt sorollosa" i amb "molt frenesí", al contrari del que han trobat a Sant Martí de Tous. "Aquí un dia es torna llarguíssim, semblen com deu dies allà", relata.

Scannapieco també diu que han trobat molts punts en comú amb Teatre Nu i, de fet, ja han engegat diverses col·laboracions. Moscú Teatro, igual que Teatre Nu, produeix espectacles, té una sala d'exhibició i també fan formació. Un dels projectes que tenen entre mans en aquests moments és la traducció al castellà de l'espectacle 'Els Ossos de l'Irlandès', de Teatre Nu, i l'objectiu és portar-la a Buenos Aires a finals del 2024 o principis del 2025.

"Per crear una peça cal escoltar el silenci i a Tous en tenim, de silenci"

L'any 2020, en plena pandèmia, el Teatre Nu va crear el projecte d'oferir residències artístiques a les companyies i un any més tard es va inaugurar l'allotjament per als artistes que feien la residència. De fet, es tracta d'un mateix edifici al nucli antic de Sant Martí de Tous on, a les plantes superiors s'hi troben petits apartaments i, a la planta baixa i soterrani, les sales d'assaig i creació. Inicialment el projecte es va pensar per a companyies catalanes però, amb el temps, s'ha ampliat a formacions estatals i també internacionals. De fet, l'any 2023 van passar-hi una quarantena de companyies d'arreu.

Maria Hervàs, codirectora de Teatre Nu, explica que l'objectiu d'acollir companyies en residència no només és donar facilitats als artistes per crear les seves peces sinó també "compartir amb el nostre poble i la gent els processos creatius que, per nosaltres, són tant importants com l'obra acabada". En aquest sentit, Hervàs diu que és molt interessant veure els processos creatius a nivell de "desenvolupar l'esperit crític". De fet, considera que una residència és en si mateixa "una manera de crear". "Els artistes fem mil coses a la vegada i el fet de tancar-te uns dies en residència et permet concentrar-te i aprofundir en aquella peça que ha de veure la llum", exposa.

A més, creu que el fet de fer-ho en un poble petit i envoltat de natura com Sant Martí de Tous hi aporta un valor afegit. "Per crear una peça cal escoltar el silenci. Perquè puguin sorgir les idees va molt bé el silenci a Tous en tenim de silenci", explica Hervàs.