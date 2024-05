El sallentí Carles Cases, nou membre d’honor de l’Acadèmia del Cinema Català

A l’Acadèmia del Cinema Català s’incorporaran el pròxim 30 de maig sis nous membres d’honor: el sallentí, músic i compositor Carles Cases, el cineasta Gonzalo Herralde, la guionista, actriu i directora Marta Molins, la productora Victoria Borràs, l’historiadora del cinema Palmira González i el conservador i restaurador Ferran Alberich. Tots sis seran reconeguts amb aquesta categoria honorífica en un acte conduït per l’actor i acadèmic Fermí Fernández a l’amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Lluís Llach, Edmon Roch, Maria Lanau, Martí Porter, Esteve Riambau i Paco Poch participaran a l’acte com a glossadors.

Carles Cases

El polifacètic compositor Carles Cases (Sallent, 1958), també director d'orquestra, arranjador, director musical i docent, guardonat als premis Gaudí, Goya, Sant Jordi i Enderrock. La seva extensa trajectòria musical inclou una setantena de partitures per cinema, al costat de directors com Jaume Balagueró, Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Eduardo Rossoff, Stuart Gordon i, especialment, Ventura Pons, amb qui establiria una col·laboració única al llarg de dues dècades. També ha publicat més de mig centenar de discos i ha participat en gairebé tres mil concerts. Martirio, Maria del Mar Bonet o Georges Moustaki, però sobretot Lluís Llach, amb qui treballaria en la dècada dels 80, són alguns dels artistes que han marcat la seva trajectòria. El cantautor de Verges el glossarà a l’acte de nomenament dels membres d’honor de l’Acadèmia.

Gonzalo Herralde

El director de cinema Gonzalo Herralde (Barcelona, 1949) va debutar el 1970 amb el curtmetratge, ‘Cartel’, un assaig sobre els aparells ideològics de l’Estat, i des de llavors s'ha dedicat al cinema amb un especial interès pel documental de creació. En guerra oberta contra el franquisme, és conegut per títols com ‘La muerte del escorpión’ (1975), ‘Raza, el espíritu de Franco’ (1977) o ‘El asesino de Pedralbes’ (1978), documental sobre l’assassinat d’un matrimoni de la zona alta de Barcelona que convida a reflexionar sobre els serveis penitenciaris de l'estat. Va portar a la pantalla clàssics de la literatura catalana, com ‘Últimas tardes con Teresa’ (1984) o ‘La febre d’or’ (1993), i també s’ha dedicat a la distribució de documentals culturals. El pròxim 30 de maig serà glossat pel productor Paco Poch, amb qui va coincidir a la productora Fígaro Films, dirigida per Pepón Coromina, i en títols com ‘Jet Lag: Vértigo en Manhattan’ (1981).

Marta Molins

La guionista, directora i actriu Marta Molins (Sant Adrià del Besòs), també economista, va començar la seva carrera al teatre i va iniciar la seva trajectòria com a actriu de cinema amb directors del prestigi de Bigas Luna, Jordi Cadena, Francesc Betriu, Gonzalo Herralde o Rosa Vergés. Més tard es va llicenciar en guió per la Universitat de Los Angeles (UCLA) i iniciaria a Barcelona la seva etapa com a guionista, treballant a diverses sèries icòniques de televisió, com ‘Poble Nou’ (1994), ‘Nissaga de poder’ (1996) o ‘Amar en tiempos revueltos’ (2006- 2014), i també als llargmetratges ‘Només per tu’ (2001), de Jordi Cadena, o ‘Xtrems’ (2009), d’Abel Folk i Joan Riedweg, pel·lícula amb la qual va estar nominada a Millor guió en els Premis Gaudí 2010. Ha estat script consulting per al Laboratori de Sundance a Barcelona i Oviedo i impulsora del Premi Pepón Coromina de l’Acadèmia del Cinema Català, del qual n’és la presidenta honorífica. Serà glossada per Maria Lanau, actriu amb qui va coincidir a ‘Locos por la tele’.

Palmira González

La historiadora del cinema Palmira González (Montilla, Còrdova, 1949) ha jugat un paper cabdal en la recuperació del nostre patrimoni cinematogràfic. Professora emèrita de la Universitat de Barcelona, institució en la qual va exercir la docència des del 1974, ha treballat incansablement per la catalogació i anàlisi del cinema català i espanyol, des dels seus orígens fins a la dècada del 1930, que més endavant ha ampliat al fons d’imatges fixes de la Filmoteca de Catalunya. La seva tasca historiogràfica va ser reconeguda amb els premis Sant Jordi de Cinematografia i el de Cinematografia de la Generalitat el 1987. Serà glossada per Martí Porter, fill del també historiador del cinema Miquel Porter-Moix, mentor de Palmira González.

Ferran Alberich

També Ferran Alberich (Sabadell, 1947) ha desenvolupat una carrera en el camp de la preservació, la conservació i la restauració cinematogràfica, treballant pels arxius de les filmoteques. Des dels seus orígens al Cine Club Sabadell, passant per les delegacions de la Filmoteca Espanyola a Barcelona i Madrid, on catalogaria les pel·lícules produïdes durant la Guerra Civil, el Ministerio de Información y Turismo, on identificaria els talls de censura, i la Filmoteca de Catalunya, on s’ocupa de la coordinació del programa “Visibilitzem el cinema català”, ha desenvolupat un paper clau en la preservació del cinema els últims cinquanta anys. Restaurador de films icònics, com ‘Un perro andaluz’, de Luis Buñuel (1929), ‘Vida en sombras’, de Llorenç Llobet-Gràcia (1949) o ‘Raza / Espíritu de una raza’, de José Luis Sáenz de Heredia (1941-1950), va ser reconegut el 2022 amb el Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual del Ministeri de Cultura. Serà glossat per Esteve Riambau, director d’aquesta institució del 2010 al 2024.

Victoria Borràs

La productora Victoria Borràs (Barcelona, 1946) va iniciar la seva carrera el 1984 amb la sèrie de TV3 ‘Carme i David, cuina, menjador i llit’. Després d’una etapa de rodatges publicitaris a Barcelona i Londres, funda Avanti Films, productora al darrere de títols com ‘Boom Boom’ (1990), de Rosa Vergés. Des del 2006 és sòcia d’Ikiru Films, des d’on s’ha encarregat de la producció executiva de ‘Les aventures de Tadeu Jones’ (2012) o ‘El viatge de la Marta’, de Neus Ballús (2019), entre moltes altres. Va guanyar un Premi Gaudí a Millor direcció de producció per ‘Bruc: El desafiament’ (2010) i també ha portat aquest crèdit a ‘Tren de sombras’ (1997), de José Luis Guerín, o ‘Dies d’agost’ (2006), de Marc Recha. El pròxim 30 de maig serà glossada pel també productor Edmon Roch, soci fundador d’Ikiru Films.