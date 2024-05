Salva Racero porta a Manresa una vetllada amb gust de música i vi

Es tracta, diu, de «tocar bé els dos pals». La música i el vi. Músic i sommelier, el manresà Salva Racero (1976) porta avui per primer cop a la seva ciutat, a la Torre Busquet, un projecte que uneix aquests dos móns: 393, 3 vins, 9 cançons, 3 moments: «El vi embriaga, et deixes anar, i també la música si qui ho fa no ven fum», assegura.

Tot té un origen. Familiar, tant en el cas del vi com de la música. Conegut, especialment per haver estat una dècada vocalista de Lax’n’Busto, Racero es va matricular en estudis de sommelier al centre universitari de Turisme, Hoteleria i Gastronomia adscrit a la UB (CETT). Un interès, explica, que prové del seu rebesavi, que va ser alcalde d’Artès i cofundador de la cooperativa de vins que ara és Artium. «Republicans i lluitadors, aquells pagesos estimaven el raïm, el poble, la terra. Ajuntar-se per tirar endavant un projecte tenia un valor». I les arrels tiben. Racero viu en una masia del Solsonès de fa anys: «allà tenim una part amb vinya», explica. A més dels estudis, la seva vinculació amb la viticultura vi el va portar a col·laborar en la distribució de vins «catalans, de proximitat, elaborats amb la mínima intervenció», amb Marc Martin Busquets: «El 80% de la producció es ven a fora», explica, però tot aquest bagatge el va fer «conèixer aquests petits cellers, la seva manera de treballar, la seva història, les peculiaritats de les anyades...» No ha deixat mai la música; al contrari. A finals del 2019 va treure el seu primer disc en solitari, Immortals i el 2021 va engegar la gira «Torno a respirar», concerts de petit format en escenaris de pobles petits per presentar les cançons que va escapçar la pandèmia. Ja, llavors, feia temps que havia començat a fer maridatges musicals.

393, però, tot i beure d’aquest concepte, encavalca «molt més» les dues passions del manresà. «Cada vi té la seva pròpia identitat, com cada cançó». I la tria, de l’un i de l’altra, assegura, així com les històries que explica, estan «molt pensades: cada anyada que ens portem a la boca és diferent i amb les cançons passa el mateix. Estan creades en un moment concret però poden ressonar en diferents moments de la vida». En el concert d’avui, Salva Racero (veu, guitarres i sommelier) estarà acompanyat de «dos cracs»: Marc Quintillà, guitarres i veus i Jordi Campoy, teclats i veu.

Racero maridarà tres vins -blanc, negre i escumós- amb cançons de l’etapa Lax, com Que boig el món o Tornarem, la versió que va fer de La casa que vull per al llibre disc del fotògraf Àlex Carmona Sota el firmament. A Salvat Papasseit (Viena. I de l’àlbum Immortals temes com Neva, Vaig o l’homònim. Es descobriran, diu, quins són aquests vins «i la història del raïm» i es desvelarà els noms dels cellers, protagonistes dels moments de 393. Un espectacle amb molta comunicació amb el públic, a qui interpel·larà, diu, però «sense ser ni pretensiós ni esnob. I de cara al 2025, nou disc. Nova collita.