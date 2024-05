La manresana Marta Ter presenta aquest dimecres a l'Abacus un llibre sobre les dures condicions de vida a Txetxènia

La Chechenia de Kadírov. El régimen de Putin en el Caucaso. És el títol del llibre que la manresana Marta Ter, especialista en el Caucas Nord, presentarà aquest dimecres (19 h) a la llibreria Abacus de Manresa, una crònica «esfereïdora» sobre les condicions de vida de la població txetxena sota el règim de Kadírov. El llibre, editat per Comunicación Social, ediciones y publicaciones, posa de manifest una sostinguda situació de vulneració de drets humans i crims d’estat (detencions, agressions físiques, assassinats, escarni públic, empresonament o la crema de les cases dels dissidents) que compten amb el silenci còmplice del president rus Vladímir Putin per tenir controlada aquesta zona del Caucas.

Portada del llibre / Ed. Comunicación Social

Llicenciada en Filologia Eslava i Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona i Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament per la UAB, Marta Ter va treballar com a periodista a Rússia, del 1998 al 2001, per a l’agència TASS i per a Antena 3 TV. També ha coordinat durant vuit anys una campanya de sensibilització a la ONG Lliga dels Drets del Pobles sobre les vulneracions dels drets humans que es cometen al Caucas Nord, especialment a Txetxènia. La manresana ha viatjat fins a tres vegades a aquesta república russa per conèixer la situació en primera persona i plasmar-ho en un llibre que recull, també, les veus d’experts i, sobretot, les de la població, a través d’entrevistes i converses que transmeten, com apunta en el llibre, «el que significa viure en un règim de terror instaurat pel presidente Vladímir Putin a través del sàtrapa local, Ramzán Kadírov».

Marta Ter en un dels seus viatges a Txetxènia entrevistant a famílies txetxenes / Arxiu particular

El periodista Carles Jódar mantindrà una conversa amb l’autora per conèixer la situació que s’està vivint actualment a Txetxènia i alguns dels aspectes que tracta el llibre. I un apunt: no s’escriu cap llibre sobre la situació política del país des de l’any 2007.