El desplegament pel concert de Taylor Swift col·lapsa els voltants del Bernabéu

Comença el compte enrere. Encara queden més de 72 hores per al primer concert, però el descomunal desplegament pels espectacles de Taylor Swift ja ha arribat a Madrid. Amb les primeres tendes de campanya dels fans instal·lades des de la tarda del diumenge, el comboi de camions de muntatge del xou col·lapsa els voltants de l'estadi Santiago Bernabéu des de primera hora d'aquest dilluns.

La coneguda artista estatunidenca passarà per la capital de l'Estat aquesta setmana com a part de la seva gira The Eras Tour i deixarà una empremta inesborrable entre els seus fans i un gran impacte en les infraestructures de la ciutat. Hi haurà dos concerts, els pròxims dimecres 29 i dijous 30 de maig, tots dos en l'escenari que s'instal·larà al Bernabéu. Prop de 65.000 persones es congregaran en cadascuna de les dates per a veure a la que ha estat la cantant més escoltada en tot el planeta el 2023, segons dades d'iTunes i Spotify.

Per a acollir a totes aquestes persones i oferir un espectacle a l'altura de les descomunals expectatives, fins a 69 camions de gran volum han ocupat el carrer Concha Espina. Des de les 9.00 hores d'aquest dilluns, les gairebé set desenes de vehicles pesants, que porten l'escenari, els equips de llums i so, i la resta de tot el necessari, han ocupat tot el carril d'aparcament i un altre de circulació de l'avinguda, paral·lel a un dels laterals de l'estadi.

Fruit d'aquest ingent desplegament, el trànsit porta tota la jornada sent més complicat de l'habitual - ja de per si mateix bastant dens en les hores punta-; una situació que es prolongarà durant tota la setmana, fins un cop passats els dos concerts i el desmuntatge posterior.