Els Carlins representa per darrer cop dues de les seves obres més premiades

La Companyia Els Carlins de Manresa diu adeu a dues de les seves obres més premiades i estimades, dues produccions pròpies que es van estrenar el 2021. La primera a acomiadar-se serà, aquest dimecres, Play Strindberg, de Friedrich Dürrenmatt. Després de fer una vintena de funcions arreu de Catalunya i obtenir més de quinze premis, l’obra es representarà per última vegada a la sala on va néixer. El trio interpretatiu està format per Àngels Torrens (Alícia), Pere Font (Kurt) i Joan Torrens (Èdgar), que també oficia com a director i autor de la versió que es va estrenar al teatre del carrer Sabateria el 4 de setembre del 2021. Un projecte que Torrens ja tenia al cap des del Nadal del 2019 i en el qual va treballar, per fer-ne l'adaptació, del febrer al juny del 2020. Aquesta comèdia grotesca sobre un matrimoni turmentat porta a escena a l’Alicia, una antiga, malmesa i esfondrada actriu teatral, i l’Edgar, un capità d’artilleria frustrat i malalt, que lliuren un enfrontament psicològic com en un niu d’escurçons. Aquest duel entre el matrimoni de l’Alicia i l’Edgar, adquireix més intensitat quan apareix en Kurt, un cosí de l’Alicia que feia anys que no es veien. La funció començarà a les 8 del vespre.

D'on neix "Play Strindberg"?

Com explicava el mateix Torrens, l’any 1900 el dramaturg suec August Strindberg va escriure Dansa de mort, una obra d’un realisme turmentat que versa sobre els conflictes matrimonials. Seixanta-vuit anys més tard, l’any 1968, l’escriptor dramaturg suís Friedrich Dürrenmatt, paradigma del teatre grotesc, va voler incidir en l’enfuriment i la devastació d’aquest matrimoni, però revestint la història amb uns tints irònics i humorístics que, com va dir ell mateix, van convertir la tragèdia original burgesa de Strindberg en una comèdia grotesca sobre una tragèdia burgesa. La versió de Torrens va procurar "Dürrenmattitzar el mateix Dürrentmatt: imaginar-me com ho hagués vist ell l’any 2020, amb els espectadors acostumats al cinema més estripat, per abraonar-me amb encara més humor i més crueltat sobre els personatges».

"Somnis de teatre"

La segona obra que acomiadarà la companyia serà Somnis de teatre, que es va estrenar a Els Carlins el 20 de novembre del 2021. Després de fer una quinzena de funcions arreu de Catalunya i obtenir més d'una vintena de premis es podrà veure per darrer cop el 19 de juny, també a l’escenari d’Els Carlins.

A la Nova York de la dècada dels anys 30, un grup d’actrius lluita cada dia per aconseguir el difícil somni de triomfar als escenaris de Broadway. A la modestapensió Footlights s’hi allotgen l’actriu de vocació i fidel a la veritat del teatre, l’actriu els dies de glòria de la qual s’han acabat, l'actriu que s'abandona a la desesperació davant dels obstacles, l'actriu que prefereix optar per un camí més fàcil en el món del cinema i l'actriu sense massa talent que només anhela la fama; totes diferents, però totes compartint la valentia de lluitar per aconseguir els seus propis somnis.

"Somnis de teatre" es veurà el 19 de juny / Els Carlins

Ambientada en l’època evocadora del Broadway dels anys 30, Somnis de teatre esdevé un homenatge al teatre i, sobretot, a les actrius. Basada en Stage Door (1936) d'Edna Ferber i George S. Kaufman amb direcció i dramatúrgia d’Ivan Padilla (Manresa, 1982), el repartiment compta amb Maria Sàenz, Olga Bellorbí, Txell Vall, Maribel Montardit, Dani Ledesma, Ivan Padilla i Ignasi Rius. Com explicava Padilla en la prèvia de l'estrena a aquest diari, la intenció era «recuperar una història de les d’abans, però amb un missatge molt actual» de reivindicació femenina». El muntatge, al juny, es podrà veure també a les 8 del vespre.

Les entrades ja estan a la venda a www.elscarlins.cat