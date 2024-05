"La clau de l'èxit de Taylor Swift és que sap escoltar els seus seguidors"

Necko Vidal (Madrid, 1998) acumula més d’un milió de seguidors a TikTok (@neckovidal), on, amb el seu violí, crea continguts que barregen la música clàssica i l’actual. Entre els seus temes estrella hi ha Taylor Swift. De fet, Vidal, graduat al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, ha fet una anàlisi musical de la discografia de la cantant estatunidenca a "The Eras Book. Un recorrido por la música de Taylor Swift" (Crossbooks). Aquest tiktoker revisa les claus de l’èxit de la trajectòria de l’artista que aterra demà i dijous a Madrid amb el seu The Eras Tour.

Per què ha estat ara el moment de publicar "The Eras Book. Un recorrido por la música de Taylor Swift"?

Soc swiftie des dels 15 anys. No soc un fan obsesionat, però sí que estic al dia de tot el que respecta a la música de Taylor Swift. Planeta em va proposar això, i crec que és un bon moment perqué ara ja tinc els estudis per enfontar-m’hi. És cert que sempre m’havia mostrat reticent a la idea d’escriure un llibre perquè no volia caure al clitxé de fer-ho per ser influencer. Però en tractar-se d’un tema que jo conec i coincidint amb l’arribada del The Eras Tour a Espanya, vaig pensar que seria interessant.

Quina mirada sobre Taylor Swift has aportat amb el llibre?

No és un llibre on parli de la cantant i ja està. Ni del que ha fet o ha deixat de fer, o les seves exparelles. Analitzo el concepte musical que mostra cada disc. Això, el fa diferent.

Quina és la clau de l’éxit de Taylor Swift?

Sap escoltar. Sap que és el que li demana la gent que la segueix i els ho dona tal com ho estan esperant. N’és un exemple tota la trama darrera dels missatges amagats a la seva música. És un joc que van començar els fans i que ella ha sabut seguir. I ser swiftie et permet gaudir de tota la història que ella crea cada cop que publica alguna cosa. No només és artista, sinó que també és empresària, tal com ella mateixa ha confessat. I sap portar el seu segell a la perfecció.

Musicalment, quins factors creus que l’han convertit en una de les estrelles del moment?

És una compositora nata. La seva forma de treballar la va fer distingir. Té una cosa que pocs artistes tenen en l’actualitat; és l’autora de totes les seves cançons. Ha escrit aquestes històries, i, el més important, les ha viscut. Ocasionalment, ha explicat alguna història o bé fictícia o bé d’algú proper, però generalment parla de coses que ha viscut de prop.

I què en penses de la seva forma de plasmar les històries en cançons?

Sap reproduir allò que musicalment funciona i portar-ho al seu terreny. Això és molt valuós, perquè al final et trobes amb discos que no tenen res a veure l’un amb l’altre. Per exemple, no hi ha punt de comparació entre Fearless i Reputation o Midnights. Són molt diferents.

Taylor Swift ha experimentat amb diferents estils com el country, el pop o l’indie folk. A qué creus que es deuen aquests canvis?

Crec que és partidària d’acompanyar les històries amb música que lligui amb el que vol dir. I quan vol canviar de temàtica, canvia de gènere. Per exemple, els tres primers discos són similars; amb el quart, va allunyar-s’hi i ja el cinquè és completament diferent. A partir de llavors, va anar a temàtica per disc; excepte en el cas de Folklore i Evermore, ambdós molt semblants entre sí. Tots dos són folk i, les històries que hi relata estan estrictament relacionades amb el gènere.

Personalment, quin creus que és l’estil amb què Taylor Swift s’ha sabut desenvolupar millor?

El seu món és el country. Va començar amb aquest estil i és el seu segell compositiu. Tot i això, qualsevol gènere li resulta fàcil. Per exemple, el pop comercial l'ha sabut gestionar perfectament, tal com es pot veure a 1989, un dels seus treballs més destacats. També és cert que aquest gènere és més popular, i la gent l'ha entès millor. Dins del pop, crec que s'ha desenvolupat millor amb aquest que amb Reputation, que més urbà. Aquest últim és un àlbum molt bo, però no és el millor que ha fet. L'indie folk també l'ha sabut entendre, i ha passat de ser una artista molt harmònica i canònica a introduir-se en un format on no hi ha tantes regles establertes sobre l'estructura de la cançó. I hi va despuntar, ja que amb Folklore, tot i ser el seu primer disc indie, va guanyar el Grammy al Millor Àlbum de l'Any.

Creus que hi ha algun génere amb què s’hagut pogut sentir incòmoda o no s’ha sabut desenvolupar igual de bé?

Sí, Reputation i Lover. Per a mi són discos amb què, tot i haver-se sabut desenvolupar, es nota que ha sortit de la seva zona de confort. Amb el primer, va adoptar l'estètica que el món li havia imposat; la de bruixa i reina de les serps que vol fer callar tots aquells que l'havien criticat i que la van fer desaparèixer una temporada. Penso que no està còmoda amb aquest paper. Va passar el mateix amb el següent, Lover. És molt ideològic i es nota que aquí Taylor Swift deixa de banda les històries més personals per començar a parlar de coses més fortes. Es nota que, tot i que és una cosa que ella vol fer, no és la seva especialitat. Passa del concepte de Reputation a un món de colors pastel i papallones, com si no hagués passat res pel mig. I això pot ser xocant. Però són molt bons treballs.

A les xarxes sovint interpretes cançons de Taylor Swift amb el violí. Però no només et centres en autors actuals, sinó que ho compagines amb d’altres clàssics. Per què?

Penso que la música clàssica pot arribar a qualsevol, independentment de l'edat. I per a mi, adaptar-me als artistes actuals, més pròxims a la gent, és avançar. Tot, en un país on la música clàssica està completament desterrada i no li interessa a ningú. El meu propòsit no era que la gent l’escoltés, però sense adonar-me'n, he aconseguit que hi hagi gent que s'hi hagi acostat.

Per què creus que hi manca aquest interès?

Des del conservatori sempre s’ha lamentat el fet que la gent que no escolti música clàssica. Però tampoc se’n fa massa autocrítica. I crec que nosaltres també hi tenim a veure. Que la gent s’interessi per la aquest estil arran del meu perfil em demostra que el que cal és acostar s’hi mitjançant fórmules que no només entenguem els qui l’hem estudiat.

Què et transmeten els seus seguidors al respecte?

Rebo missatges diàriament de gent que diu que ha començat a tocar el violí per mi. Quan m'ho diuen, jo els hi demano que ho facin si n’estan convençuts, ja que és un instrument de tortura. Vaig començar a tocar-lo amb sis anys, però si m'arriben a dir tot el que em tocaria viure els 20 anys posteriors, potser no hauria començat. La formació d'un conservatori és dura. És un aprenentatge constant.

Fruit d’aquest intent d’acostar-te als més joves, també t’hem vist col·laborant amb artistes com l’olesana Chanel Terrero als premis per a influencers Ídolo. Com va ser aquesta experiència?

Em va convidar a col·laborar amb ella després d'assistir a la festa d'estrena del seu nou disc, ¡Agua!. Jo hi anava com a acompanyant d'una amiga influencer. Com jo també creo continguts, em van oferir fer algun vídeo amb ella i vaig acceptar. No sabia que fer i vaig acabar improvisant. Quan vaig dir-li que era violinista em va dir que em trucaria. I ho va fer. Em va proposar tocar durant la seva actuació als Ídolo, i vam estar dos mesos assajant. Va ser una experiència increïble.