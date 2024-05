L'olesana Chanel Terrero posa veu a una de les emocions de la pel·lícula «Del revés 2»

La cantant d'Olesa de Montserrat i exrepresentant d'Espanya a Eurovisió 2022 Chanel Terrero posarà veu a una de les quatre noves emocions que formen part dels personatges de la pel·lícula 'Del Revés 2' ('Inside Out 2') , el segon lliurament del film d'animació de Disney i Pixar que arriba als cinemes el pròxim 19 de juny.

L'olesana serà Ennui (una sensació d'avorriment i falta d'energia) en aquesta nova entrega, en la que també s'uneix Rigoberta Bandini com a Enveja, Michelle Jenner serà Ansietat, i Brays Efe, Vergonya, segons han informat Disney i Pixar en un comunicat.

Estrenada el 2015, 'Del revés' explica la història de Riley, una nena d'11 anys que es muda a una altra ciutat, acompanyada al seu cap per les seves Emocions. Alegria, Por, Ira, Fàstic i Tristesa l'ajuden, però quan Alegria i Tristesa desapareixen, han de recórrer llocs estranys per tornar amb la resta.

Dirigida per Kelsey Mann i produïda per Mark Nielsen amb música d'Andrea Datzman, Del Revés 2 (Inside Out 2) s'estrenarà el 19 de juny.