Qui va ser el manresà Magí Canyelles?

El «primer historiador manresà d’obra coneguda» i «el primer organitzador de l’arxiu municipal». Segons Josep Maria Gasol Almendros (1924-2018), aquesta era la qualificació que mereixia el manresà del segle XII Magí Canyelles Ferreres, nascut el novembre de 1622 i mort a finals de juny de 1685. Va ser l’autor de Descripció de la grandesa y antiquitats de la ciutat de Manresa, un llibre redactat entre 1679 i 1685, «encara avui de referència per a conèixer la història local durant l’època moderna i que sorpren pel grau de precisió i modernitat». El manuscrit, que s’havia perdut, es va publicar el 1896 gràcies a una còpia que havia fet Joaquim Sarret i Arbós.

I Magí Canyelles i Ferreres és el «desconegut» personatge que substitueix, als Lacetània de les Arts i la Cultura. Convocat pel Centre d’Estudis del Bages (CEB) a un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central, la sortida de la família Esteve, que deixa el patrocini després de 38 anys, la supliran, amb la mateixa dotació econòmica, 1.500 euros, Zenobita Edicions i Parcir Edicions Selectes.

Com explica Francesc Comas, president del Centre d’Estudis del Bages, el canvi provocat per l’entrada de capital estranger a la farmacèutica Esteve, nascuda a Manresa, i la intenció actual de l’empresa de destinar els seus patrocinis al camp sanitari tenint en compte que ja no hi ha un «arrelament» personal a la ciutat, han estat els motius d’aquesta decisió després de quasi quatre dècades vinculats a Manresa. «Estem agraïts per tots aquests anys, però no podíem deixar perdre un premi enfocat en treballs d’investigació en ciències socials, naturals o patrimonials del territori», remarca Comas. I és aquí on entren les dues editorials manresanes que han agafat les regnes del patrocini d’un guardó que canvia de nom.

El perquè de participar en el premi Magí Canyelles, com explica Josep Antoni Serra, de Zenobita Edicions, té molt a veure amb el fet que «una part important del nostre catàleg està relacionat amb el patrimoni, en sentit ampli, de la Catalunya central. Aquesta és una columna bàsica així com la nostra formació acadèmica, en història i ciències socials». Antoni Daura, de Parcir Edicions, a més, va ser president de l’entitat convocant, el Centre d’Estudis del Bages, durant 8 anys: «Hem cregut en el projecte i un premi que fa tants anys que el CEB empeny s’havia de mantenir. És, a més, un dels més ben dotats dels Lacetània».

Tot i que no hi ha «compromís» de publicació del treball guardonat, si ambdós editors consideren que l’interès temàtic de l’original s'ho mereix, no descarten una «coedició», apunta Daura. «Ja havíem fet publicacions conjuntes», remarca Serra. El premi convocat pel CEB rep de mitjana entre 6 i 8 treballs.

Un manuscrit perdut que valia el preu d’un tractor Gasol explicava que als anys seixanta a l’Ajuntament li va sorgir l’oportunitat de comprar el manuscrit de l’obra de referència de Canyelles però que el consistori va declinar l’oferta. Marc Torras, director de l’Arxiu Comarcal, afegia que Gasol li havia dit «que el preu sol·licitat pel venedor era un tractor». Tot això s’explica que en la biografia de Canyelles que signa Josep Galobart del CEB. Magí Canyelles, que no va tenir fills, va ser mercader i adroguer, una professió només a l’abast dels menestrals més rics que li va permetre ocupar el càrrec reial de sotsveguer i diversos municipals càrrecs municipals, com ara el de conseller, jurat, mostassaf, credencer del blat o caixer de la taula dels comuns dipòsits. Aquest coneixement «deuria contribuir a la seva faceta de cronista i historiador ja que tenia a l’abast «tots els documents que curosament va arxivar i en què va fonamentar els seus escrits». Es va casar en dues ocasions però no va tenir fills. A la imatge, la signatura de Magí Canyelles.

Historiador del segle XVII

El nom de l’historiador que a partir d’ara dona nom al premi es va decidir en una reunió de la junta del CEB. «Magí Canyelles és molt desconegut i era una oportunitat, també, per reivindicar-lo», explica Comas perquè es tracta «del primer historiador manresà modern en el sentit de la paraula, a partir de les fonts documentals». La seva obra de referència està penjada a la web de l’entitat.

Molt poc conegut per la ciutadania fora del cercle d’estudiosos locals, a Manresa, explica Comas, «hi ha un carrer Canyelles que no té res a veure amb ell, sinó amb un dels propietaris que hi vivia». I per als tres impulsors del renovat guardó i el mateix CEB, bé es mereixeria tenir un espai en el nomenclàtor manresà i fins i tot ser considerat per formar part de la galeria de manresans il·lustres.