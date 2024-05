Manu Chao publica el single 'Viva Tu' amb un videoclip rodat a Barcelona

Manu Chao ha anunciat aquest dijous la publicació del single 'Viva Tu' acompanyada d'un videoclip que s'ha rodat a Barcelona. La nova cançó és un "missatge d'esperança i una mà estesa en un món que trontolla". L'artista ha definit el nou treball com un moment de "suspensió en el temps" que parteix d'una imaginació instintiva. Apel·lant a la bellesa i evitant complicacions, la cançó i el videoclip mostren persones "en mil colors", "sense nom" i "al centre de tot" que representen la vida senzilla. Manu Chao oferirà concerts a la Sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat els propers 30 de juny i 3 de juliol.

"És un cant a la relentització de la vida quotidiana i a l'apropament entre cossos i ànimes", han explicat. També han definit el nou tema com "amor pels veïns" de Manu Chao. "És una rumba que els vaig escriure a ells, i per a la resta de veïns. Va sobre acceptar com ets, i des del moment que acceptes qui ets, Visca tu", ha afegit.