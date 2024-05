Dues classes de l’Escola Joncadella, Premi Pilarín Bayés

Els alumnes de 6è A i B de primària de l’Escola Joncadella de Sant Joan van rebre dimarts el Premi Pilarín Bayés de contes escrits per nens i nenes que celebra enguany la seva 21a edició. El lliurament es va fer al teatre de l’Atlàntida de Vic, on els alumnes bagencs van rebre diferents obsequis com puzles, revistes de divulgació infantil i un llibre amb tots els contes guanyadors il·lustrats per la ninotaire Pilarín Bayés. El premi, organitzat per l’Obra Social Sant Joan de Déu i l’Editorial Mediterrània amb el suport d’Educa Borrás i l’Ajuntament de Vic, fomenta l’escriptura, la creativitat i l’educació en valors a les aules.

Alumnes d'una de les classes premiades de l'escola Joncadella, amb Pilarín Bayés / Escola Joncadella

El projecte consisteix a redactar un conte sobre cuidar des d’una mirada àmplia. I d’això mateix tractaven les històries de les dues classes. La classe amb pseudònim Nasa va escriure Dies impossibles. Explicat pels mateixos alumnes, és una història que convida a reflexionar sobre l’assetjament escolar i el «silenci còmplice» que es produeix en moltes ocasions per por de ser la següent víctima. Una història convertida en un dels contes premiats.

Com l'escrita pels alumnes de la classe amb pseudònim Kepler 452B van ser també guardonats per Un scape room molt especial, una història en la qual el protagonista, el Marc, organitza un joc d’escapada amb els seus amics que dur a terme diferents proves relacionades amb cuidar-nos els uns als altres.

Per als alumnes, la realització d’aquest treball de creació els ha ajudat a entendre millor les emocions i com és d’important cuidar-nos entre les persones.