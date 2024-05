Cine Club: Els Dardenne fan diana

Cineclub projecta aquest diumenge Tori y Lokita (2022). Els germans Dardenne (Jean-Pierre i Luc) han esdevingut els grans referents del cinema social europeu rodat en les tres últimes dècades. Els realitzadors belgues han escrit pàgines brillantíssimes amb un cinema molt compromès amb les qüestions més candents que sacsegen el nostre vell continent. La promesa, Rosetta i El silencio de Lorna són algunes de les obres majúscules que integren una filmografia modèlica i admirable. Tori y Lokita, la seva última proposta, ens apropa a un nen i una adolescent que han arribat a Bèlgica, procedents de l’Àfrica subsahariana. No són parents, però s’inventen un vincle familiar per poder franquejar els obstacles burocràtics del seu país d’acollida. Però aquest només serà el primer entrebanc que hauran de resoldre en un recorregut tan atzarós com desesperat. Els autors d’El hijo segueixen llançant els seus dards enverinats contra les misèries morals del nostre autocomplaent Primer Món. La pel·lícula desplega la quinta essència del seu cinema amb una tragèdia austera, tallant i contundent que ens transporta amb una mirada precisa, seca i esmolada fins el cor d’un univers despietat i inhòspit. Un món implacable i injust en què, no obstant això, no ha desaparegut l’espurna de la humanitat. L’amistat i la solidaritat infrangibles entre Tori i Lokita (una impressionant Joely Mbundu), els desheretats condemnats pel sistema, signifiquen la supervivència en les tenebres d’una petita i intensa flama. Un altre testimoniatge exemplar i rotund, en què els Dardenne, sense discursos ni retòriques, perfilen un diagnòstic tan atroç com encertat de la malaltia social que afecta la nostra realitat més propera. Brutal, corprenedor i indispensable.

Bèlgica i França, 2022. Drama. 80 minuts. Direcció i guió: Jean-Pierre i Luc Dardenne. Intèrprets: Pablo Schils, Joely Mbundu i Alban Ukaj. Format: Blu-ray. Diumenge, a les 18.30 h, a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om de Manresa. Entrades: 5 euros. Venda a cineclubmanresa.cat i a la taquilla de l’auditori.