Els Javis: "Amb Stella Maris volíem crear una cosa sense referències de l'exterior, basada en l'espontaneïtat"

Els directors de 'La Mesías', Javier Ambrossi i Javier Calvo, han celebrat que les Stella Maris, el grup musical sorgit de la sèrie que van dirigir, omplís l'escenari del Primavera Sound aquest dimecres. "Va ser molt fort veure 50.000 persones observant les Stella fent deliris i cantant les seves cançons", ha assegurat Ambrossi, que ha afegit que el seu objectiu era "crear una cosa sense referències de l'exterior, basada en la màgia de l'espontaneïtat". Així ho han expressat els directors en una conversa a la Casa Seat de Barcelona, des d'on han confirmat que la banda no farà més actuacions. "Hi hem dedicat tres anys, ara estem intentant escriure un nou projecte i per fer-ho hem de tancar aquest", han argumentat.

ACN