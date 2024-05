"La filla del Mar" als Carlins es fa veure i escoltar

L'any Guimerà, que se celebra coincidint amb el centenari de la seva mort (1924), porta a Manresa, entre moltes altres activitats, una nova versió d'un dels grans drames de l'autor, "La filla del mar". Dijous, com si es tractés d'un tastet del què vindrà a la tardor, l'escenari del teatre Els Carlins, va tenir un primer tastet d'aquest muntatge, que prepara l'elenc del grup Nostra Llar del Poble Nou, en una fórmula pretèrita de les emissores, el ràdioteatre. Els 11 actors que participen en el muntatge van oferir una lectura dramatitzada de l'obra davant d'una setantena d'espectadors. La interpretació, despullada de gairebé tots els embolcalls artístics -excepte alguns sons d'ambient que també eren útils per a la finalitat del ràdioteatre- , quan encara falten uns mesos per a les representacions, va ser un esperançador preludi, amb la interpretació dels papers ja molt perfilada. Aquesta versió en ràdioteatre es podrà veure per Canal Taronja el pròxim 8 de juny, a les 10 de la nit.

Representació de La filla del mar en la lectura dramatitzada que es va poder veure a Els Carlins / Enric Badia

"La filla del mar" forma part de la trilogia de Guimerà, que havia retratat en la seva obra el món del proletariat ("Maria Rosa"), el drama rural (La terra baixa) i que s'introduïa en el retrat del poble mariner a través d'aquesta obra. "La filla del mar" es va estrenar el desembre del 1899 al teatre Odèon. L'obra gira al voltant de dues dones, l'Àgata i la Mariona, que pugnen per quedar-se un home, Pere Màrtir, i actrius (Meri Costa i Maria Dedeu) i actor (Gerard Llobet) van apuntar dijous el que ha de ser una brillant interpretació a l'octubre, afermant el to dramàtic del discurs de Guimerà.Acompanyen aquest trio una sèrie de personatges que permeten donar volum social i mariner al drama. Els intèrprets són Teti Canal, Martí Vinyes, Xavier Llovet, Jaume Puig, Clara Badia, Anna Fabrés, Oriol Miras i Ferran Soler. La direcció la signa Jordi Gener i la coordinació, Pilar Goñi. Tots dos han intervingut en l'adaptació radiofònica i dijous van presentar els locutors Jordi Finazzi i Montse Costa.

Imatge de la representació de dijous / Enric Badia

El grup Nostra Llar ha dut a terme una primera sèrie d'assajos per conèixer el text i perquè cada actor i actriu s'amarés de les característiques del seu personatge. Al mateix temps, però, està treballant en la interpretació d'aquest octubre a la petita sala del Poble Nou, a la part interior de l'església de Sant Josep. El grup mantindrà la proposta de fer les representacions davant d'una seixantena de persones i l'escenari a peu pla, ocupant la part central de la sala, amb tres bandes de públic, i la garantia d'una elegant i ajustada simplicitat escenogràfica.

Les dues protagonistes femenines, la Mariona i l'Agata en la lectura dramatitzada / Enric Badia

"La filla del mar" complirà enguany els 125 anys de la seva posada en escena i qui no conegui el text quedarà sorprès com hi apareixen temes com la discriminació social i racial o la resistència a incorporar la diferència, tan presents ara i tan actuals, també, en el tombant de segles passat. La representació es va gravar per poder-la emetre pròximament a través de Canal Taronja i Ràdio Manresa.