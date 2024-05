La glòria de tocar a casa

En un cap de setmana del festival Espurnes Barroques dedicat als misteris de glòria, calia interpretar-ne un. La missió ha recaigut en l’Orquestra del Miracle, que va néixer just ara fa un any impulsada per la Fundació del mateix festival. Juan de la Rubia, director de la formació integrada per una vintena de joves músics, exposa que per al concert de demà (19 h) a l’església del Santuari del Miracle «hem fugit del més evident, que seria el Glòria de Vivaldi, per buscar una peça poc coneguda, però d’una bellesa aclaparadora: el Glòria de Händel». Hi va influir poder comptar amb la jove soprano americano-polonesa Alexandra Nowakowski, «que té unes agilitats precioses». El Glòria de Händel no estava catalogat i la partitura va ser redescoberta el 2001.

El programa es completarà amb més peces de Händel, com un adagio per a orgue i orquestra, àries per a soprano i orquestra i l’obertura de l’òpera Atalanta. Així s’hi inclou música que té la trompeta com a protagonista, «perquè és un dels instruments que més s’associa a la música joiosa i gloriosa», apunta De la Rubia.

Construïnt un so propi

I si bé la Música aquàtica més coneguda és la de Händel, l’Orquestra del Miracle interpretarà la de Telemann, «que glorifica molts éssers mitològics i és una música fantàstica que permet a l’orquestra com a conjunt, sense solista, construir el que volem fer, un so propi, un estil que ens diferenciï».

Com l’any passat, també es fa recuperació patrimonial. Es reincideix amb Francesc Valls, un dels màxims exponents de la música barroca, i lligant amb el misteri de glòria s’ha triat Emitte spiritum tuum, un motet de Pentecosta que parla de la vinguda de l’esperit sant. El director de l’Orquestra del Miracle remarca que «tenim la base al santuari i, si volem ser una orquestra de proximitat, una part important de la nostra feina és la recuperació patrimonial, queda molt per descobrir als arxius i ho volem treure a la llum».

L’Orquestra del Miracle es va estrenar l’any passat amb l’església plena a vessar amb més de 400 persones, i per al concert de demà gairebé totes les entrades ja estan venudes. «És una cosa gloriosa saber que tenim el suport del públic. Reconforta i anima molt. És com amb el futbol: quan es juga a casa hi ha més possibilitats de guanyar», apunta De la Rubia. Ara bé, l’Orquestra del Miracle ja comença a jugar a fora: el 24 de juliol actuarà al Palau de la Música amb aquest mateix programa i l’any vinent formarà part del festival Llums d’Antiga de l’Auditori. «És una evolució molt natural, i una sort poder tocar en espais tant emblemàtics. Ens esforcem en donar-nos a conèixer, i que ens facin costat», assenyala el músic.