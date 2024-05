Julieta publica el nou tema 'Full Romance'

La cantant Julieta ha publicat un nou tema, en aquest cas en castellà, que porta per títol 'Full Romance'. Es tracta d'una composició "brillant" i "efectiva" que, al costat de la veu de l'artista, dona forma a una "història d'amor" a través d'una coreografia inspirada en la boxa. Precisament, el videoclip que acompanya la cançó situa l'artista catalana en un ring per "plasmar en imatges una lletra que parla d'aquells amors que no acaben mai i passen per etapes molt diverses". Amb la metàfora del combat, la cançó explica que "per molt distanciament que hi hagi, aquelles dues persones acaben tornant sempre".