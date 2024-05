La mostra Cinema de Natura de Manresa celebra la segona edició el 7 i 8 de juny amb un canvi d’ubicació

Compromís i esperança. És la temàtica escollida per Meandre, l’associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa, per celebrar la segona edició de Terra, Mostra Cinema de Natura, els dies 7 i 8 de juny. Si la primera edició, el 2022, es va fer al pati de la Torre Lluvià, enguany, per la nova fase d’obres en la rehabilitació de l’edifici modernista, les projeccions es traslladaran a l’Auditori Plana de l’Om (horari de tarda) i al Celler Fargas-Fargas, a Salelles, a l’aire lliure (horari de vespre nit amb la possibilitat de sopar).

La mostra, que vol ser en la «sensibilització en valors mediambientals el que és el Clam en valors socials», apunta Jaume Torras, president de Meandre, projectarà 6 pel·lícules, 4 de ficció i 2 documentals. No és fàcil, diu, trobar ficció en aquest gènere, explica, i menys llargmetratges que aportin aquest bri d’esperança. Però ho han fet amb una programació que té la col·laboració de Cine Club Manresa i la Federació Catalana de Cineclubs, i el suport de l’entitat cinèfila bagenca quant a la logística en temes com, per exemple, el lloguer de films. De la projecció i de les pantalles se n’ocupa l’empresa berguedana Parentesis Grup. Triar el lema compromís, diu Torras, apel·la tothom, a «les entitats, a les associacions de veïns i, també, a cada persona, respecte del clima i el medi ambient». I esperança per preservar el planeta. Començant per casa nostra.

Si en la primera edició van passar per la Torre Lluvià unes dues-centes persones, aquest juny esperen «millorar l’assistència». La mostra té un pressupost de 4.500 euros que, d’inici, assumeix l’entitat, nascuda el 2006. «Som petits, no tenim patrocinis i hem demanat una subvenció a l’Ajuntament de Manresa que, com a màxim, ens cobriria el 50%». Si no ens «enganxem els dits», la idea és celebrar la tercera edició el 2026. La part gastronòmica del festival la portaran directament «la Rosa i el Quim de Fargas-Fargas. És un celler molt autèntic i tot han estat facilitats», remarca Torras.

Taula rodona i preus populars A més de les projeccions, dissabte 8 de juny, al Celler Fargas-Fargas se celebrarà (20 h) la taula rodona «Compromís» amb «ponents KM0»: Roser Oduber, directora del CACiS; Rosa Galindo, ànima de la Fundació Miranda, que recupera cavalls maltractats i coautora del documental que es projectarà, posteriorment, Camí de marina, sobre els itineraris de transhumància; i la Rosa i el Quim, del celler: «un model de compromís senzill i sostenible amb la terra i la vinya». Preus: 5 € per sessió. Abonament: 15 €. Sopar al celler (opcional), 15 €. Entrades: a la Plana (abans de les projeccions i a www.kursaal.cat). A Fargas-Fargas, al mateix celler. Reserves per sopar al 677606315 (efectiu o bizum).

La programació

"El leopardo de las nieves". Divendres, 7 de juny, 17 h. Plana de l’Om

De Maria Amiguet (França, 2021). En el cor de les terres altes del Tibet, el fotògraf Vincent Munier guia l’escriptor Sylvain Tesson durant la seva cerca del lleopard de les neus.

Una escena de "El leopardo de las nieves" / Imatge promocional

"Suro". Divendres, 7 de juny, 18.45 h. Plana de l'Om

De Mikel Gurrea (Espanya, 2021). Una parella jove, l’Elena i l’Ivan, hereta una explotació de suro a l’Alt Empordà. Somien amb una vida justa i sostenible, però els ideals xoquen amb la necessitat dels diners.

Fotograma de "Suro" / Imatge promocional

"El regreso de las golondrinas". Divendres, 7 de juny, 22 h. Celler Fargas-Fargas

De Li Ruijun (Xina, 2022). Ma i Cao han estat expulsats de les seves respectives famílies i obligats a contreure un matrimoni concertat. Hauran de fer-se la seva llar.

Fotograma del film "El regreso de las golondrinas" / Imatge promocional

"También la lluvia". Dissabte, 8 de juny, 16.30 h. Plana de l'Om

D’Iciar Bollaín (Espanya, 2010). Cochabamba, Bolívia. Any 2000. Sebastián (García Bernal) i Costa (Luis Tosar) s’han proposat fer un film sobre Cristòfor Colom i el descobriment d’Amèrica.

Luis Tosar i García Bernal en el film "También la lluvia" / Imatge promocional

"Evil does not exist". Dissabte, 8 de juny, 18:30 h. Plana de l’Om

De Ryûsuke Hamaguchi (Japó, 2023). La vida d’Hakumi i la seva filla, Hana es veurà afectada quan descobreixin que volen construir, prop de casa seva, un glamurós càmping.

Els dos protagonistes d'"Evil does not exist" / Imatge promocional

"Camí de Marina". Dissabte, 8 de juny, 22.10 h. Celler Fargas-Fargas

De Rosa Galindo i Carles Caparrós (Espanya, 2023). La primera transhumància que es fa del Pirineu al mar des de fa més de setanta anys (amb els cavalls de la Fundació Miranda)