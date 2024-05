«La Perra y el Cari», parella tiktoker de Sant Fruitós: «Hi ha gent que se sorprèn que hi hagi homofòbia, transfòbia i masclisme a les xarxes»

Xaby (Masnou, 1985) i Raffaele (Sicília, 1991) fa un any que viuen a Sant Fruitós de Bages. En fa vuit que són parella i quatre que es van donar a conèixer a TikTok com La Perra y el Cari, dos personatges còmics que fan vídeos d'humor en els que responen comentaris d'odi que reben diàriament com a parella homosexual. Aquest mètode d'activisme desenfadat els ha fet guanyar 1,7 milions de seguidors. La seva projecció ha crescut després del seu pas, a l'abril, pel concurs musical Factor X, on s'han estrenat com a duo musical.

Per què van decidir obrir un perfil conjunt a TikTok?

Xaby: Hem de confessar que érem antixarxes, però de cop i volta va arribar la pandèmia. Jo em vaig quedar sense feina i em vaig veure a casa sense poder fer res i vam decidir fer un vídeo d'humor. Es va fer molt popular a WhatsApp i una cosina va aprofitar el boom per recomanar-me TikTok. Vaig començar a fer contingut d'humor, fins que van arribar els comentaris d'odi i vam passar a fer vídeos en resposta. Ells m'insultaven i jo els responia. De tal manera que, amb dos mesos, em vaig plantar amb un milió i mig de seguidors. Va ser un boom de seguidors, però també un boom de masses d'assetjament, on aquí la política de TikTok no va anar a favor nostre i ens van treure el compte. Raffaele tenia un perfil paral·lel al meu i es va solidaritzar per compartir-lo amb mi. Així vam crear La Perra y el Cari.

Com van afrontar la primera onada de comentaris d'odi sent novells a les xarxes?

Raffaele: Al principi vam pensar a abandonar perquè pensàvem que no estàvem fets per aquest món. No enteníem per què ens insultava gent que no coneixíem de res. Al cap i a la fi, nosaltres contestàvem l'odi , però sempre amb humor i donant eines a gent que es trobava en la mateixa situació.

Xaby: Al final vam arribar a la conclusió que no estàvem fent malament les coses perquè teníem molts seguidors i molts missatges de suport. Podríem haver mirat cap a un altre costat, però cadascú actua a la seva manera contra l'odi en funció dels seus recursos i la seva necessitat. Nosaltres vam decidir plantar-li cara perquè era el que necessitàvem. Gràcies a exposar l'odi, li estem dient al món què existeix a les xarxes socials.

I les xarxes no fan res per combatre el ciberassetjament?

Xaby: TikTok és una aplicació que no posa cap remei en eliminar l'odi. A nosaltres ens vinculen el nostre perfil a TikTok pensant que estem orgullosos d'aquest món, però és dur.

Raffaele: Ens hem posat en contacte amb gent que treballa per la plataforma i no ens donen cap resposta ni solució.

Xaby: Ara mateix tenim el compte per seguir ensenyant al món el que hi ha, però no és una aplicació que afavoreixi les persones que formem part d'una minoria. Després vam fer el salt a Instagram perquè creiem que és una xarxa amb un filtre més sa, però també allà vam rebre missatges d'amenaces de mort on es contemplaven vuit delictes.

Quin era el contingut d'aquests missatges d'odi?

Xaby: Era un àudio on descrivien amb detalls la forma en què em matarien. Fa anys que faig xerrades als instituts sobre com afrontar el ciberassetjament i els hi dono suport i eines. Però quan nosaltres vam rebre aquestes amenaces, jo em vaig quedar sense eines. No sabia on anar a demanar ajuda. Tot el que ensenyava als altres, per a mi no ho tenia. Al final ens vam posar en contacte amb l'Oficina de la No Discriminació de Barcelona, que ens va donar recolzament jurídic i psicològic, i vam posar el cas en mans de la policia, però es va arxivar.

Raffaele: La policia ens va dir que no havíem de bloquejar el perfil de l'agressor i esperar que seguís insultant-nos per poder acumular més proves. I aquest és un cas propi, de molts que coneixem de gent propera que reben amenaces cada dia. El més fort és que parlant del nostre treball amb pares de Sant Fruitós, n'hi ha que se sorprenen que hi hagi homofòbia, transfòbia i masclisme a les xarxes, perquè ho veuen com una cosa del passat.

En el seu cas, l'odi que reben a les xarxes traspassa la pantalla?

Raffaele: Per norma general, no. Generalment, quan sortim ho fem amb els nens i la gent ens té molt respecte. Tot i que fa poc vam anar a un centre comercial i ens van insultar.

Xaby: Vam fer eco a les xarxes d'aquesta situació. Considerem que quan hi ha un acte LGTBI-fòbic en un espai, hem de tenir el valor de comunicar-ho. Nosaltres hem de buscar llocs on sentir-nos estimats i que encaixem. I això es fa exposant on no encaixem. És molt important compartir-ho a les xarxes, perquè, al cap i a la fi,és el mitjà de comunicació més ràpid.

Els haters, és a dir, les persones que fan comentaris ofensius, tenen un perfil concret?

Xaby: Hi ha de tot. Un cop vam rebre una crítica molt bèstia d'un noi homosexual que era integrador social. Fa poc, després de sortir de Factor X, hi ha hagut una onada de grassofòbia molt forta cap a la meva persona. I aquest odi, en particular, és de persones de 30 a 50 anys.

Raffaele: Al final són perfils falsos i tancats, creats expressament per fer comentaris d'odi. El fet de contestar aquests missatges de forma divertida, la gent ho veu com un element diferenciador i això també permet que l'altra persona que t'està ofenent no guanyi.

Xaby: Fer activisme desenfadat, amb ironia i humor, no està tan vist i a la gent li encanta. Tot i que he de dir que si jo m'hagués trobat això amb 20 anys, no ho hauria suportat. Per això fico el focus en aquells joves que necessiten educació en valors i més eines. Hi ha un percentatge molt alt de joves que estan començant a treballar a les xarxes socials. Per això, hem de començar a oferir eines per treballar de forma sana a les xarxes i això parteix de poder començar a ensenyar des de l'escola protocols d'actuació.

Precisament un dels debats actuals entre les famílies és el lliurament de mòbils a infants cada cop a edats més primerenques...

Xaby: El problema és que quan tens una joguina nova, en aquest cas el mòbil, la tractes bé. La cuides i la protegeixes. Quan passa un temps i deixa de ser novetat, la maltractes i el joc passa a tenir un mal ús. I això és el que estàs succeint en tenir un avançament prematur de la tecnologia en els nens. Quan a un nen amb 7 anys li dones un mòbil, amb 13 anys està fent un mal ús d'aquesta tecnologia. Nosaltres no contemplem encara a quina edat donar-los un, però ara per ara els nostres fills no han tocat un mòbil mai. Nosaltres anirem veient en quin moment i com els lliurarem un smartphone en funció de si existeix una necessitat.

A banda de tiktokers, fa poc s'han format com a duo musical. Com va sorgir aquesta idea?

Raffaele: Mai hem tingut ganes de crear un duo i cantar junts. Un dia vam penjar una història a Instagram fent broma, dient que buscàvem algú que ens escrivís una cançó per presentar-la a l'edició d'enguany del Benidorm Fest i ens va escriure Dani Tejedor, un compositor amb un Grammy, disposat a fer-ho.

Xaby: Ens va seguir, vam fer un grup, vam començar a parlar sobre les nostres necessitats, quin tema anàvem a tractar i ja ens vam veure capficats. Ho vam veure com un projecte més, així que va sortir de forma orgànica.

No van passar el filtre del Benidorm Fest (la preselecció d'Espanya per a Eurovisió), però sí el de Factor X. Com va ser l'experiència d'audicionar en el concurs televisiu?

Raffaele: Van ser 13 hores de gravació, però vam entrar per donar l'actuació de la nostra vida.

Xaby: Ens van demanar que preparéssim tres cançons. Al càsting presencial vam cantar Rebienta perquè és la nostra carta de presentació i la que té un missatge que en un programa com aquest, amb la capacitat que té, creiem que havíem de colar.

Rebienta és, en les seves paraules, "un himne contra la grassofòbia". Per què van escollir aquest tema per arrencar la seva carrera artística?

Xaby: Perquè creiem que himnes per al col·lectiu LGTBIQ+ n'hi ha molts i de molt bona qualitat. Però cantar-li a la grassofòbia, no n'hi ha tants. A mi m'encantaria que els artistes de la primera lliga tinguessin el valor d'aprofitar la seva projecció per a cantar a la diversitat corporal. No és necessari que et sentis identificat i estiguis gras per fer-ho. Crec que és el camí perquè tothom qui puguem tenir una finestra i veiem una injustícia, la puguem cantar, independentment de si la tens en la teva pell o no.

I a partir d'ara, què?

Xaby: Al juny treure'm nova cançó i ara l'objectiu és aprofitar aquest moment i continuar actuant. Ara anirem a Sevilla, a Bilbao, Barcelona, Castelló... S'estan movent coses per Madrid. Volem picar totes les portes possibles per portar el missatge a tot arreu. Volem actuar en festes majors, discoteques, Prides...

I a Eurovisió?

Raffaele: Sí, també ens agradaria ser-hi.