Santander SMusic: la plataforma de continguts musicals que et farà vibrar al ritme de Pignoise

Banco Santander ha volgut unir-se als artistes més grans de la indústria musical nacional i internacional per crear Santander SMusic, una plataforma amb continguts relacionats amb la indústria musical en la qual els usuaris podran trobar articles, entrevistes, sessions de música o llistes de reproducció. A més, els clients de Banco Santander trobaran beneficis exclusius com preventes i descomptes en els millors concerts i festivals o experiències úniques com el Stage Pignoise by Santander SMusic que tindrà lloc el pròxim 11 de juny a les 18:30h.

Pignoise a Barcelona

El grup madrileny Pignoise, integrat per Álvaro Benito, Héctor Polo i Pablo Alonso, celebra el seu 20è aniversari juntament amb Banco Santander i El Periódico per acostar el grup a un nombre reduït de persones que gaudiran de la seva música. Álvaro Benito assegura que aquest esdeveniment "ens sembla una bona oportunitat per donar visibilitat al grup i acostar-lo als seus fans".

Des que Pignoise es va reunir de nou l’agost passat de 2021, no ha parat de collir èxits i arriba amb força al Stages Pignoise by Santander SMusic a Barcelona, on els assistents podran conèixer tots els secrets del seu darrer àlbum i saber més coses sobre la banda. Després d’aquest encontre íntim, els assistents podran gaudir d’una actuació amb els seus cinc temes principals en acústic. El colofó final de la vetllada serà una signatura de discos amb photocall inclòs.

Gràcies al Stages Pignoise by Santander Music, “ensenyarem la gran feina que s’ha fet en la reedició dels temes i els nostres fans ens coneixeran una mica més personalment”, assegura Benito. Per a aquesta reedició de temes, el grup ha comptat amb la col·laboració d'artistes de la vella guàrdia com Los Secretos o Loquillo, i d'artistes que estan triomfant actualment en el panorama nacional, com Marlon o La La Love You.

Santander SMusic sorteja 100 invitacions dobles per assistir a aquest esdeveniment i celebrar juntament amb Pignoise el seu 20è aniversari. Aquells que no vulguin perdre l’oportunitat de gaudir d’una experiència única amb el seu grup favorit tenen fins al 5 de juny per apuntar-s'hi.