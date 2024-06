Ferran Palau convida a gaudir del «parc temàtic» del disc ‘Plora aquí’

El compositor Ferran Palau ha publicat el nou disc Plora Aquí (Hidden Track Records) després de gairebé dos anys allunyat dels escenaris. El nou treball parteix de l’imaginari habitual del músic però obre noves portes i juga amb nous conceptes. El disc es presenta com un «parc temàtic» on els fans poden submergir-se en diferents atraccions sempre dins l’univers del compositor de Collbató. Per escriure les cançons s’ha inspirat en un microcosmos que li interessa estèticament des de petit: les criatures fantàstiques i els monstres habituals en el cinema dels anys 80 i 90 amb personatges com Bigfoot o el film Dentro del laberinto. Amb tot, Palau intenta reconnectar amb el seu jo del passat i la mirada «innocent» dels inicis.

El nou disc de Ferran Palau va sortir a la venda en format físic a principis de maig i ja està disponible a les plataformes digitals. Segons va explicar el cantant en una entrevista amb l’ACN, el títol de l’àlbum sorgeix per un acudit familiar amb el seu fill.

Amb aquest treball, Palau ha «obert portes que fins ara no havia obert» i aquesta experimentació ha estat molt gaudida. «Aquest disc és més juganer, més curiós. Hi ha coses que no havia fet mai. Però continuo sent reconeixible com als altres discs», destaca.

Pel que fa a la temàtica de les cançons, tot i que és habitual que Palau les escrigui sense saber exactament de què parlaran i que les frases es «ramifiquin» poc a poc entre elles, el disc parla d’un amor «tranquil» i «quotidià». «Un amor on, un dels dos, té la necessitat vital de conèixer altres mons, mentre que l’altre vol estar còmode a casa», exposa. «Però això no impedeix el fet de tenir una bona relació i cap dels dos intenta fer canviar l’altre, la idea és d’estimar-se tal com són», assegura.

Respecte anteriors àlbums, Palau ha utilitzat aquest treball com un viatge al passat per «reconnectar» amb el seu ‘jo’ de quan no tenia experiència. «Volia connectar amb la mirada més innocent, quan no donava les coses per fetes. Tenir la capacitat de posar en dubte coses que fins ara creia com a molt certes», concreta.

Amb tot, assegura que ha desprofessionalitzat la forma de gravar el disc i que no ha anat a treballar en un «bon estudi amb micròfons increïbles» per a fer «produccions endreçades». «He fet algunes cançons a casa, unes a casa del productor, amb el meu cosí, amb El Petit de Cal Eril, ho he gravat amb cassets , amb una gravadora de fa 20 anys, amb l’ordinador i amb micròfons de 20 euros», descriu. «És un collage sonor d’investigació», conclou.

De la mateixa manera que un filtre d’Instagram pot editar una fotografia i esborrar la imperfecció, Palau ha volgut retrobar els trets de la seva personalitat que amb els anys poden haver quedat «esborrats». «Si et pases amb el filtre de bellesa pots carregar-te coses que donen personalitat a la música. Les mancances d’una persona es poden girar i fer-se trets característics», diu.

El disc va acompanyat d’un curtmetratge dirigit per Pablo Maestres que explica la història d’amor entre dos monstres que viuen d’una forma salvatge i boja i que tenen la temptació d’introduir-se al món humà.