Sílvia Abril i Andreu Buenafuente protagonitzaran 'El Tenoriu', una versió còmica del clàssic espanyol

Sílvia Abril i Andreu Buenafuente s'estrenaran per primer cop com a duet dalt dels escenaris i protagonitzaran 'El Tenoriu', una versió còmica del clàssic espanyol que dirigirà Carles Sans amb dramatúrgia d’Israel Solà. La parella d’actors es prepara per a donar vida a Don Juan i Doña Inés en aquesta sàtira que produeix El Terrat i que vol homenatjar dos dels grans còmics de l’escena catalana, Mary Santpere i Joan Capri, protagonistes de la versió còmica de la cèlebre peça a la cartellera barcelonina dels anys 70. L'espectacle s'estrenarà el 4 de novembre al Teatre Poliorama i les entrades ja estan a la venda.

Sílvia Abril i Andreu Buenafuente interpreten aquesta producció d’El Terrat que neix amb la voluntat de recuperar, des d’una visió contemporània, l’esperit del 'Don Juan¡ de Joan Capri i Mary Santpere. La representació de la versió que en van fer del clàssic espanyol durant la dècada dels 70 es va convertir en una tradició per Tots Sants, amb un gran èxit de públic. Ara, cinquanta anys després, Sílvia Abril i Andreu Buenafuente recullen el testimoni d’aquests dos còmics, per fer la seva personal sàtira d’aquest clàssic. Una versió que més enllà de la figura del Don Juan potencia els personatges femenins per submergir-se en el seu punt de vista a l’obra.

Israel Solà, responsable de la dramatúrgia inspirada en l’adaptació de Ramon Santpere, afirma que l’obra torna a l’original de Zorrilla per "rescatar episodis de la trama original i generar nous gags contemporanis, per tal d’acomplir dos objectius bàsics: que la gent pugui seguir la trama original de l’obra i gaudir de la bellesa d’alguns passatges memorables com el «no es verdad àngel de amor…» però que alhora pugui riure de les astracanades de la paròdia i dels nous fragments i les noves situacions còmiques que imitant l’escriptura i prosòdia del segle d’or ens parlen des de l’actualitat".

De la seva banda, Carles Sans, director de l’obra, confessa que li ha "tocat la loteria", no per fer el Tenorio, obra de la qual considera que coneix tothom, sinó pel fet de poder treballar "plegats i construir junts un Tenoriu que potser s’assemblarà al d’en Zorrilla o potser no"- "Del que n'estic segur és que en Zorrila es pixaria de riure si pogués veure'n el resultat", pronostica.

'El Tenoriu' té una durada de 85 minuts, es representarà en català i estarà en cartellera del 4 al 24 de novembre al Teatre Poliorama.