Els Tallers Musicals d'Avinyó conviden Mar Pujol, Vernat i Xarim Aresté al concert de cloenda

Quan encara no fa una setmana que hi ha les inscripcions obertes i quan encara falta un mes i mig per la data d’inici, els Tallers Musicals d’Avinyó, que arriben a la seva 22a edició, ja tenen més d’una trentena de participants apuntats per a l’Estada de Jazz i Música Moderna, a la Fundació La Plana (Santa Maria d’Oló). Una oferta esperada en el calendari per als alumnes del món jazzístic català (a partir de 13 anys) que, l’any passat, va fer sold out, amb la setantena de places cobertes. Enguany, preveient de nou el ple, la capacitat s’ha ampliat fins a 80 alumnes. El director artístic del certamen i responsable pedagògic de l’Estada de Jazz i Música Moderna és el guitarrista, compositor i productor avinyonenc, Santi Careta.

Una de les novetats d’enguany és que el Festival TeMA-Tallers Musicals d’Avinyó, que es farà del 13 al 19 de juliol en diferents equipaments del municipi, celebrarà el concert de cloenda amb el retorn a la Plaça Major del poble amb una coproducció musical entre l’organització del certamen i l’Ajuntament d’Avinyó. Serà un concert amb la Big Band i el Cor dels TeMA (alumnat i professorat), que acompanyaran els artistes convidats per posar-hi el colofó final: la cantant del Lluçanès, Mar Pujol, el cantautor i poeta de Flix, Xarim Aresté i el músic i productor sabadellenc, Vernat. Amb la direcció de Dani López.

La segona pota dels TeMA, els tallers adreçats a les famílies, per a nadons (0-3 anys) i infants (4-12), mantenen els canvis iniciats en la passada edició amb propostes monogràfiques per a cada dia del curs, explica l’artesenca Aina Plans, responsable pedagògica de Tallers i Formació: «Vam canviar els cursos complets per plantejar cada dia com una experiència. L’any passat va agradar molt i continuarem per aquest camí». De moment, i amb inscripcions igualment obertes, els monogràfics per a infants ja tenen 17 places cobertes i 4 els adreçats a infants. En aquest apartat, també, el Cor dels TeMA, un taller de veu per a joves i adults de més de 16 anys «que vulguin aprendre melodies i harmonies gòspel i músiques del món», que impartirà Karol Green, i que participaran en el concert final.

La tercera branca d’aquest festival musicopedagògic és la formació que tindrà, per exemple, dues activitats adreçades a professorat i persones interessades en l’ensenyament de la música a la primera infància, amb el pedagog Edwin Gordoni i un vermut pedagògic amb Eli Pujol. El tret de sortida d’aquesta nova edició dels TeMA serà un concert familiar especial, matinal, el dissabte 13 de juliol, amb part del professorat de l’Estada de Jazz i Música Moderna conjuntament amb l’equip de Tallers per conèixer el projecte. Les inscripcions per a participar aquest juliol en els Tallers Musicals es pot fer a festivaltema.cat.