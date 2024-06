«Alan, el musical», del surienc Mateu Peramiquel i Mar Puig viatja als Estats Units

Després de fer temporada al Teatre Condal i de tota una gira pel territori català, Alan, el musical travessa fronteres i obrirà el 38è Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Ho farà amb tres representacions a l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, els dies 12, 13 i 14 de juliol.

Sota el segell de la productora WeColorMusic, el surienc Mateu Peramiquel (composició i direcció musical) i Mar Puig (guió i direcció escènica) exploren la discriminació agafant com a punt de partida la història real d’Alan Montoliu, un jove de Rubí que es va suïcidar l’any 2015 amb només 17 anys per culpa de l’assetjament escolar i la transfòbia. El muntatge, que va rebre el Premi Talent 2024 en la categoria d’arts escèniques i el premi al millor Espectacle Familiar per Teatre Barcelona, ha estat el més escollit per les escoles i instituts d’aquesta temporada. El viatge als Estats Units té el suport de l’associació NACE (No al ACoso Escolar) com a patrocinador oficial, que se suma a aquesta aventura americana «com a part del seu compromís en la lluita contra el bullying».

La presentació en castellà del què serà la producció americana es podrà veure el dia 28 de juny (20 h) al Casal d’Ullastrell, coincidint amb el dia internacional de l’orgull LGTBIQ+. L’Associació NACE també estarà present a l’acte, i intervindrà per exposar la seva tasca als assistents. La vetllada es tancarà amb un sopar exclusiu amb la companyia per als primers 50 espectadors a adquirir les entrades. També s’han posat a disposició entrades de Fila 0 per a tots aquells que no puguin assistir-hi, però hi vulguin col·laborar a la web de la companyia: www.wecolormusic.com

El repartiment d’Alan, el musical, que fuig de dramatismes, l’integren Patricia Paisal, Ander Mataró, Vinyet Morral i Joan Vázquez en un muntatge que aposta per la música original i en directe, segell d’identitat de totes produccions de WeColorMusic. En aquest cas, els músics seran el mateix Peramiquel (piano) i els bateristes Danko Compta i Sergi Torrents.

Històries sobre fets reals

WeColorMusic és el segell que engloba les creacions originals d’espectacles d’arts escèniques i musicals de Mateu Peramiquel i Mar Puig. Històries reals, creacions de quilòmetre zero i música en directe. Les produccions que ofereixen es caracteritzen per explicar històries inspirades en fets reals. WeColorMusic ja ha portat a escena Bruna (guardonada amb el Premi Teatre Barcelona 2021 al Millor Espectacle Familiar) i Les històries de l’avi Josep. Alan és, fins ara, la seva producció més ambiciosa.