La manresana Marta Mora guanya el 12è Concurs de relats breus de Regió7

Marta Mora Francitorra (Manresa, 1975) és la guanyadora de la 12a edició del Concurs de relats breus de Regió7. El jurat d'enguany, format pels escriptors Jordi Agut, Gal·la Garcia, Anna Llorens i Pep Molist, ha escollit la seva obra Amor incondicional, perquè sorprèn pel seu final, "totalment inesperat després d'una estructura original". El segon premi és per a Amor aigualit, de Roser Romà Janot, i el tercer, per a Memòries d'altres temps, de M. Carme Marí Vila. En total, el concurs va rebre 79 relats.

Mora, que exerceix d'educadora social a Sant Fruitós de Bages, va cursar l'itinerari de novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i explica que sempre li ha agradat escriure. Va guanyar el premi literari Homilies d'Organyà 2006 en la categoria de joves autors i va ser finalista al 10è premi de narrativa curta per Internet Tinet (també el 2006). Des d'aleshores, però, no s'havia tornat a presentar a cap certamen, fins que va veure el repte del 12è Concurs de relats breus de Regió7, escriure un relat sobre l'amor en temps de sequera en com a màxim 1.500 caràcters. "El tema em va captar de seguida", afirma.

Per escriure Amor incondicional, l'autora es va inspirar en la seva germana. «Ella, treballa a l’àmbit rural i quan em parla de la seva vida i del camp, sempre li dic que el seu és un amor incondicional», detalla. «Tenia clar», afegeix, que el narrador de la història seria la veu d’un arbre, una olivera, «la més resistent als infortunis climàtics, que quan tot és ben sec, ella encara sobreviu».

Dels 79 relats presentats, gairebé 30 més que el 2023, la redacció de Regió7 en va fer una primera selecció de 10, que ha estat la que finalment ha valorat el jurat. De la peça guanyadora en destaquen que Mora ha teixit una estructura narrativa "dividida en dos subcapítols temporals per avançar en la història" i ho ha fet amb "un estil simple, gens recarregat i fàcil de seguir i entendre".

La manresana s’afegeix així a la llista de guanyadors del concurs de relats breus de Regió7, que en les edicions anteriors va premiar Marta Figueras (2013), Maria Carme Martín (2014), Ignacia Nacenta (2015), Carme Garrido (2016 i 2017), Paula Rubiralta (2018), Íngrid Perarnau (2019), Maria Teresa Guarro (2020), Íngrid Perarnau (2019), Joan Antoni Fernández (2021), Àngels Fusté (2022) i Xevi Olivé (2023).

Patrocinat per l’Ajuntament de Manresa, el certamen manté aquest 2024 els premis en metàl·lic: 200 euros per a la guanyadora, 150 per a la segona classificada i 100, per a la tercera. També rebran una subscripció digital anual a Regió7, una val de la llibreria Parcir i un petit lot de llibres.

A més, hi ha set obres finalistes més, que també rebran el petit lot de llibres. Els autors reconeguts i els seus relats són M. Àngels Castellà Vilarnau (sense títol), Joan Noguera Santcliment (La font), Isaac Guilà i Puig (Amor eixut), Neus Artigas Tomàs (La pell humida), Ruth Murray (sense títol), Òscar Palazón Ferré (Closca de tortuga) i Marta Picanyol Guerra (sense títol).

Del text a l'art

A banda del vessant literari, el Concurs de relats breus de Regió7 recupera enguany la col·laboració amb joves artistes de la Catalunya central que ja es va viure en les edicions del 2021 i el 2022 i que permetrà que deu il·lustradors s’inspirin en els deu textos finalistes per crear deu dibuixos utilitzant la tècnica que considerin més oportuna. Els treballs resultants es podran veure en una exposició itinerant que farà parada en diferents equipaments culturals de la capital del Bages.

La inauguració, juntament amb l’entrega de premis del concurs, tindrà lloc el 9 de juliol a l’Espai Jove Joan Amades i l’exposició s’hi estarà fins al 31 de juliol abans de saltar a un altre espai expositiu de Manresa. Paral·lelament, els deu relats finalistes i les seves il·lustracions es publicaran a la Revista de Regió7.

Fa dotze anys, el concurs de relats breus va néixer com una aposta per fomentar l’escriptura en llengua catalana entre els lectors del diari i actualment rep relats de tot el territori català. En l’edició d’enguany, a més de l’Ajuntament, també hi ha col·laborat Llibres Parcir i Alba Editorial.