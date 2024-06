"La nostra ciutat" exhibeix la seducció de la vida quotidiana

Bon final de temporada teatral al Kursaal de Manresa amb el muntatge, sota la direcció de Ferran Utzet, de La nostra ciutat, de Thornton Wilder amb dramatúrgia de Llàtzer Garcia. Certament, un viatge fascinant, revelador, una intimitat a la qual l’espectador té accés: la història de Grover’s Corner i els seus habitants. Talment, l’espectador entra en un especial i particular quadre costumista en el qual els espais i els seus personatges prenen vida. Unes vides absolutament quotidianes, sense grans tragèdies significatives o transcendents però sí que l’enorme proximitat del relat i els seus personatges estableixen un vincle íntim amb l’espectador impactant al mateix temps que esdevé significatiu.

El contacte, el pont entre espectador i història l’estableix la regidora de l’espectacle (esplèndida Anna Sahun) que anirà desgranant els racons i particularitats de la ciutat i els seus personatges. I el que un principi poden semblar uns habitants prototípics, plans, poc a poc es descobreixen les inquietuds i trets específics d’aquests. I és colpidor, inquietant conèixer de prop aquestes històries i personatges amb la força específica de la narrativitat de la peça. Personatges amalgamats i ben entreteixits en la història d’aquesta La nostra ciutat. Com ferides obertes que han assumit però, en el fons, no han acceptat. I tot, en una proposta escènica nua d’elements,tant sols els absolutament imprescindibles; la resta, un exercici d’imaginació immersiva totalment efectiu. Un muntatge d’intensitat i ritme ascendent amb un tercer acte impactant, reflexiu en el diàleg silenciós més íntim entre personatge i espectador, gairebé com una història xiuxiuejada a cau d’orella. Un exercici coral interpretatiu excel·lent que en finalitzar van allargar una bona estona els aplaudiments amb força espectadors dempeus.

El telèfon, un cop més

Quina llàstima que el comiat de la temporada l’enterbolís, de nou, la presència sonora d’un telèfon mòbil que va valer per cinquanta. A l’inici del muntatge, Anna Sahun va esmerçar temps en recordar que calia apagar o silenciar els telèfons mòbils i els rellotges intel·ligents i, fins i tot, fer una desembolicada col·lectiva de caramels. Ho va repetir un parell de vegades inicidint especialment quan, per lògica, ja no s’hauria ni de dir. Doncs algú va arribar tard o va ignorar l’advertiment. No només va sonar el mòbil sinó que va despenjar per comunicar a la seva interlocutora que encara estava al teatre. Amb el so del telèfon mòbil, la cara de l’Anna Sahun era un autèntic poema. Per sort ja no va sentir que despenjaven el telèfon. O això s’espera. Un estiu per davant per reflexionar molt, però que molt seriosament.