"Cantaré amb un intèrpret de traverso que vaig descobrir a youtube"

Un somriure acompanya Núria Rial en tot moment des que arriba al Mas Sant Joan i entra a l’Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada, on tantes hores hi va passar durant l’adolescència aprenent a cantar i a tocar el piano. Dimarts a la tarda, la soprano es va retrobar amb espais i persones a qui feia anys que no veia i va impartir una classe magistral de cant a set estudiants de diferents nivells que es van beneficiar del talent i el saber de la santjoanenca durant gairebé dues hores. Diumenge, a Castelltallat, Rial protagonitzarà juntament amb la reconeguda formació Vespres d’Arnadí el concert Jardins de l’ànima, cloenda del festival Espurnes Barroques, que enguany té com a lema "Goig, dolor, glòria". Abans de la sessió al Mas, la reputada cantant va conversar amb aquest diari.

Feia temps que no tornava a l’escola?

Molts anys, certament. Quan jo hi estudiava, no hi havia aquest annex que he vist aquí a fora. Vaig començar a estudiar música amb la Carme Botifoll. Tenia 11 anys i anava a casa seva. M’agradava, i dos després em van apuntar a l’escola de música, on vaig fer solfeig i piano. Posteriorment vaig anar al Conservatori de Manresa i ja va venir tota la resta. Tinc molts records de l’escola, però també d’altres llocs quan vinc a Sant Joan, com la perruqueria.

Ha fet carrera com a cantant, amb un èxit remarcable. Pot sorprendre descobrir que també va estudiar piano.

Sí, quatre anys a Sant Joan i dos més al Conservatori. Vaig tenir la Carme, l’Agustí Charles, ...

Vostè estudiava a Sant Joan, però va néixer a Manresa, el maig de l’any 1975.

Sí, però vaig fer vida a Sant Joan de Vilatorrada, sempre reivindico la meva condició de santjoanenca. Fa una estona he anat a l’Ajuntament, m’han rebut molt bé.

La seva agenda la té molt plena, amb concerts arreu del continent. Ja té temps per a la pràctica de la docència?

No, no, mai no he donat classe. Jo sempre he cantat i no he exercit com a professora. Crec que més que una classe, serà un intercanvi vocal amb els alumnes, una experiència molt enriquidora, segur que aprenc alguna cosa. De fet, crec que algun dia em dedicaré a donar classe.

Com es planteja el concert del diumenge a Castelltallat?

Serà el primer cop que participo en les Espurnes Barroques, un festival jove que ha crescut molt. En Josep Barcons el cuida molt. I per a mi és una oportunitat per cantar aquí. De fet, serà la primera ocasió en poc temps, perquè al juliol actuaré amb la Mireia Pintó al festival de Sant Fruitós de Bages, a Món Sant Benet.

El concert que farà a l’església de Sant Miquel de Castelltallat porta per títol "Jardins de l’ànima". És un concert que té en repertori, ja estrenat prèviament?

No, en absolut, l’hem creat exclusivament per al festival, i ens agradaria fer-lo rodar i tocar en altres llocs. Serà molt bonic, el tema és l’espiritualitat i els estats d’ànim. Tots els concerts fan il·lusió, però aquest en fa una mica més perquè he tingut llibertat per muntar el repertori, juntament amb el Dani Espasa, que és el director de Vespres d’Arnadí.

No deu ser gaire habitual tenir màniga ampla.

Sovint cantes el programa que et ve donat, però aquí he fet jo la tria de peces. I també li vaig dir al Dani que volia cantar amb el David Gutiérrez, que toca el traverso d’una manera molt especial. El vaig descobrir a través de vídeos de youtube i em va captivar la seva manera de tocar. Volia que toquéssim junts i ens va dir que sí.

En el programa hi tenim Johann Sebastian Bach, a qui vostè coneix a bastament.

Serà un diàleg entre la veu i el traverso, amb un programa per al lluïment del traverso, com l’Oratori de Pasqua, de Bach. Hi ha peces de Bach però també de compositors del seu entorn com Philipp Heinrich Erlebach, que potser no és tan conegut com Dietrich Buxtehude, de qui també farem la Sonata en Do major, i Johann Cristoph Bach. El lema del festival ens porta a tractar l’ànima, i en aquest concert hi haurà molta emoció.

Podrem escoltar un Bach poc habitual?

De fet, hi ha peces que no les he cantat mai.

Per a una experta en Bach i el seu univers musical com vostè, això és dir molt. Deia abans que volen que el projecte tingui continuïtat més enllà de l’estrena en el festival Espurnes Barroques?

Sí, ens agradaria rodar-lo. Quan muntes un concert com aquest tens ganes que es pugui representar en diferents llocs, que no s’acabi el dia de l’estrena.

Uns quants compromisos més en una agenda que ja és força plena. En les properes setmanes ha de viatjar a Münster (Alemanya), Pisa (Itàlia), Klosters (Suïssa), el monestir de Santes Creus per actuar en el festival que organitza Jordi Savall, ...

Sí, i tant. Arriba un punt que viatjar tant es fa feixuc. Però és bo tenir feina! n