Els Esquirols tindran el seu musical

El pianista i compositor Carles Rulló ha arranjat 22 cançons dels Esquirols amb la mirada posada en la creació d’un espectacle de teatre musical (Passejant Esquirols) que s’estrenarà la primavera de l’any vinent. Un treball inèdit que donarà ben aviat els seus primers fruits: un concert a porta tancada amb la presència dels integrants de la llegendària formació de folk i la donació del dossier amb les partitures a la Federació Catalana d’Entitats Corals perquè els grups afiliats que ho desitgin les puguin cantar. «Em vaig posar en contacte amb els integrants dels Esquirols fa un any i van acollir la proposta amb interès», explica Rulló, autor d’altres projectes com Fil i carbó -un musical ambientat en el món miner del Berguedà- i Passejant Llach.

«He harmonitzat els temes a 4 veus per un cor SATB (tenor, soprano, contralt i baix) i orquestració de 10 músics», apunta Rulló, fins fa poc director del Grup Vocal V9. Un cor freelance escollit pel mateix Rulló i la V9 Band interpretaran les 22 cançons el proper 22 de juny a l’Espai Cultural de Viladomiu Nou en una actuació que no està oberta al públic perquè «volem que el projecte vagi més enllà, amb la creació d’un musical». A més dels cantants de la banda nascuda fa més de mig segle, també hi haurà representants de la federació coral i altres convidats fins a completar el centenar i mig de butaques de l’espai.

Carles Rulló és l'impulsor del projecte "Passejant Esquirols" / ARXIU PARTICULAR

La iniciativa es va posar a caminar l’abril del 2023, explica Rulló. «Jo no havia fet mai un recull de cançons i, fa dos anys, vaig parlar amb el Lluís Llach per explicar-li que volia harmonitzar i orquestrar vint cançons seves. Li va semblar bé i vaig crear l’espectacle Passejant Llach, que encara continua en actiu». El bon sabor de boca i l’acollida que va tenir la proposta va engrescar el músic a repetir l’experiència, però aquest cop «no amb un autor sinó un grup, català sempre, perquè m’agrada defensar la cultura catalana, i em va semblar que Esquirols mereix més que un homenatge i no s’ha fet mai cap recull de les seves cançons per fer una cosa com la que proposo».

El repertori està integrat per 3 cançons del disc Cants al vent, del 1973 (Pujarem dalt dels cims, Rústic camp i Va passar a Collsacabra); 7 de Fent camí , del 1975(Volem pa amb oli, Conte medieval, El cucut, Fent camí, Tot depèn, Arrels i No us puc dir si plorava perquè plovia); 3 de Colze amb colze, del 1976 (Al banderer de la pau, Cada dia és nou pas i Ahir va començar); 3 de Licor d’herbes bones, del 1978 (Corrandes monàrquiques, Mots i Majka; 3 de Torna, torna Serrallonga, del 1980 (Mediterrània, Torna, torna Serrallonga i Plany de Salses a Guardamar); i 3 de Com un anhel, del 1982 (Captaire com soc, Et cobriran de blasmes i Són els teus ulls).

Catorze cantants i deu músics Un cor de cantants escollits per Carles Rulló i els músics de la V9 Band donaran vida a les cançons dels Esquirols. El grup instrumental està format per Carles Rulló (piano), Lluís Badal (percussió), Pep Vall (baix), Toni Sales (guitarra), Joan Serra (acordió), Roc Tarrés (clarinet), Clara Mas (flauta travessera), Lluís Mas (violí), Eduard Martí (viola) i Pau Farré (violoncel). Els cantants són Maria Casals, Maria Casellas i Laia Comellas (sopranos), Ma Àngels Mas, Marta Pagerols, Montse Saura, Montse Soler i Gema Rosell (contralts), Agustí Ferrer, Martí Parcerisa i Jordi Pons (tenors) i Josep Ma. Guilà, Josep Rodríguez i Emmanuel Niubò (baixos).

Càstings al setembre

Carles Rulló confia que Passejant Esquirols tingui una llarga vida i la primavera del 2025 es converteixi en un musical. «Volem començar a fer els càstings al setembre, amb intèrprets amateurs, un cor diferent i els mateixos músics», apunta l’impulsor de la iniciativa. El director escènic de Fil i carbó, Josep Rodríguez, serà el responsable del guió d’un muntatge que tindrà un argument al voltant de la història del grup de Joan Crosas i Joan Vilamala, entre altres. Una dramatúrgia en la qual s’hi inseriran les cançons arranjades per Rulló, tot i que no totes per una qüestió de durada.

«Si la nostra idea no pogués tirar endavant, sempre ens quedarà el format concert», apunta Rulló, «però anem a totes per aconseguir que es pugui muntar el musical». Fa gairebé dues dècades, l’any 2006, el compositor berguedà va posar dempeus l’espectacle de teatre musical Fil i carbó, basat en la novel·la homònima de Ramon Soler. El muntatge va gaudir d’una gran acceptació: es va representar fins a 16 vegades i va aplegar 5.200 espectadors.

L’altra creació de Rulló és l’esmentat Passejant Llach, que continua rodant a càrrec del Grup Vocal V9. Una manera diferent d’escoltar el repertori del cantautor gironí que Carles Rulló trasllada ara a l’univers d’un grup tan emblemàtic com els Esquirols.