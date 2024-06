L’actor palestí Ahmed Tobasi farà un taller a Manresa

L’Escola d’Arts Escèniques de Manresa acollirà el proper dijous 13 de juny un taller de teatre polític i construcció de moviments a càrrec del palestí Ahmed Tobasi, director artístic del col·lectiu The Freedom Theatre i persona represaliada per l’exèrcit israelià. La trobada amb alumnes a la capital bagenca s’inscriu en la gira que l’intèrpret nascut al camp de refugiats de Jenín realitzarà la setmana vinent per Catalunya, en el marc el projecte Som Constructores de l’Associació Catalana per la Pau, en el transcurs de la qual passarà també per Barcelona, Girona i la Seu d’Urgell.

The Freedom Theatre és un centre teatral i cultural ubicat al camp de Jenín amb la voluntat de contribuir a la millora de la vida de les persones que hi viuen, especialment joves i infants, a través de la cultura. L’entitat va néixer el 2006 i produeix i escenifica obres de teatre professional, organitza tallers i imparteix formació en arts escèniques, pedagogia i fotografia.

Nominat al Premi Nobel de la Pau, el centre ha patit diversos atacs des del passat mes de juliol. El dia 13 de desembre, l’exèrcit israelià va detenir Mustafa Sheta, director general de The Freedom Theatre, i el mateix Tobasi. Dos dies després, l’actor va ser alliberat, però Sheta continua detingut sota presó administrativa sense càrrecs. El camp de Jenín és un dels dinous que hi ha a Cisjordània i té unes xifres altres de pobres i inseguretat.