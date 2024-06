Un recuperat Will Smith

Malgrat que la plantofada a Chris Rock en plena cerimònia dels Oscars semblava ser la fi de la seva carrera, Will Smith recupera de mica en mica la seva posició dins la indústria cinematogràfica. Entre els seus projectes hi ha la segona part de Soy Leyenda, el thriller The Council, el film d’acció Fast and Loose i Planes, Trains & Automobiles, «remake» de la mítica Mejor solo que mal acompañado que també protagonitzarà Kevin Hart.